Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

CREATEGREEN

Zelena energija u prekograničnoj regiji

ponedjeljak, 24. ožujka 2025.

Poduzetničkom inkubatoru BIOS d.o.o.

10:00 sati

Danijel Topić

Nada Perić

Mislav Barić

jedan je od partnera na projektu(Creating energy and environment conditions for greener and sustainable Croatia-Serbia cross-border region) sufinanciran iz lnterreg Vl-A IPA Programme Croatia - Serbia 2021-2027.Projekt ima za cilj promicati proizvodnju i korištenje održive i čiste energije korištenjem solarnih elektrana u prekograničnoj regiji.Besplatna radionica pod nazivom "" održat će se u, u, konferencijska dvorana A ( narančasta zgrada) s početkom uPredavači na radionici su: dr. sc., prodekan za nastavu i studente, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (FERIT),, magistra građevinarstva, Udruga EASTok i, mag. geogr., Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek.Prijave na mail: