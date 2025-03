koridora VC

Od naplatnih kućica u Osijeku, autocestom će do mađarske granice trebati svega 15 minuta

Tin Kovačić.

46 milijuna eura

Europska banka za obnovu i razvoj

83,6 kilometara

Autocesta A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj dio je međunarodnog paneuropskog cestovnog koridora Vc te dio sveobuhvatne TEN-T mreže. Riječ je o autocesti koja je dio europske mreže prometnica s oznakom E-73 što povezuju sjever Europe s Jadranom. Prometni koridor Vc, koji se pruža od Budimpešte preko Sarajeva do Ploča, složena je poveznica sjeverne, srednje i južne Europe te predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa ekonomske i prometne integracije srednjoeuropskog prostora

Foto: Osijek.hr/Arhiv

Počinje odbrojavanje do završetka, odnosno Slavonike. Otvorenje se očekuje u", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Podsjetimo, projekt je vrijedan, a financira gaputem posebnog zajma. Do danas je sagrađeno i u promet puštenoautoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj od Belog Manastira do granice s Bosnom i Hercegovinom.”, ističu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.