rekonstrukciji kanalizacijske i vodoopskrbne mreže

nova privremena regulacija prometa

od 10. ožujka do 10. travnja 2025.

S tim u svezi, GPP je u obvezi izmijeniti privremenu trasu svoje autobusne linije A 1: Jug II – Kanižlićeva – OPUS arena – Vij. Petrove Gore prema sljedećem:

privremeni par autobusnih stajališta

ukidaju dva stajališta

Zbog radova na, u sklopu Projekta Osijek 4, na raskrižju Sljemenske i Dalmatinske ulice uspostavlja se, koja će se odvijatigodine.- iz smjera Gajevog trga u dolasku na Vij. Petrove gore skraćuje se trasa, iz Sljemenske ulice – lijevo Snježničkom ulicom (umjesto obilaska Čvrsnička – Psunjska – Dalmatinska ulica), te novoizgrađenom spojnom cestom do Vij. Petrove gore.- iz smjera Vij. Petrove gore prema Gajevom trgu i Jugu II prometuje se istim, kraćim putem: Snježničkom ulicom (umjesto obilaska Dalmatinska – Psunjska – Čvrsnička ulica), desno Sljemenskom ulicom - ravno do Krajne ulice – lijevo Reisnerovom ulicom i dalje po trenutačno važećoj trasi linije A1.Na novoj trasi linije uvodi seu Ul. Izidora Kršnjavoga sjever i jug, odmah iza križanja s Ul. sv. Roka. S tim u svezi seu Psunjskoj ulici (sjever i jug), kao i stajalište Ul. sv. Roka jug u smjeru prema Gajevom trgu samo za polaske s Vij. Petrove gore, dok se navedeno stajalište i dalje koristi za dolaske od Opus arene (linija A1), iz Retfale (linija A2) i Josipovca (linija A5).Ovakva regulacija bit će na snazi do završetka planiranih radova.Mole se putnici za razumijevanje.