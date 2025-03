Dunja Tomić

Tekst i foto: Web novinari Osnovne škole Popovac

Stručna suradnica edukacijska rehabilitatoricaizsudjelovala je una tečaju “” od 24. do 29. veljače 2025.Stekla je uvid u osnovne principei mogućnosti korištenja u školskom okružju, uz poseban naglasak na etičko korištenje takve tehnologije. Naučila je koristiti razne alate umjetne inteligencije koji mogu doprinijeti. Posebno joj je bila važna mogućnost korištenjana način koji podržava individualne potrebe učenika, čime se potiče inkluzivno obrazovanje i prilagođavanje različitim stilovima učenja.Tomić je kolegama izpredstavila svoju baranjsku školu i objasnila na koji način funkcionira eksperimentalni program cjelodnevne škole. Razmijenila je iskustva s ostalim sudionicima i uvidjela razlike između obrazovnih sustava.Sudionici tečaja iznijeli su svoje stavove vezane uz primjenu alata umjetne inteligencije u nastavi. Uspoređivali su chatbot programei uočili razlike među njima tijekom dizajniranja diferenciranih nastavnih materijala koji potiču razvoj kompetencija 21. stoljeća. Na tečaju su predstavljeni raznoliki AI alati – od alata za generiranje mrežnih stranica do alata za izradu slika, pjesama i drugih sadržaja.Poseban naglasak stavljen je na razvoj, kako bi se umjetna inteligencija koristila etički, ali i na poticanje kreativnosti i inovacija tijekom njezine primjene u nastavi. Razgovaralo se i o vrednovanju ishoda u doba umjetne inteligencije. Sudionici su osnaženi za korištenje umjetne inteligencije za usmjereno učenje i stvaranje poticajnog okruženja, pripremajući tako učenike za budućnost.Posljednjega dana tečaja sudionici su predstavili svoje portfelje sa zbirkama izrađenih materijala. Ostali učitelji su pokazali interes za Dunjinim radovima kreiranim uz pomoć AI programa Leonardo.ai za razvoj govornih i jezičnih vještina u razrednoj nastavi.,” zaključila je Tomić.Osim sudjelovanja na tečaju, Tomić je imala priliku upoznati. Za sudionike tečaja organizirana je turistička šetnja slikovitom povijesnom četvrtiNeizostavna je bilapo barcelonskoj luci te posjeti brojnim kulturno-umjetničkim znamenitostima – Gaudijevo remek-djelo i svakako jedno od najprepoznatljivijih simbola grada(Sagrada Família),te veličanstvena Nacionalna palača u kojoj se nalaziMobilnost je ostvarena u okviru Erasmus+ projekta “What’s STRONG With You”. Projekt sufinancira Europska unija.