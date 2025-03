Vladimir Ham

Ovo je alegorijski roman, na razini simbola, o podrijetlu zla u nama, generalno. Ansambl je ginuo dva mjeseca na probama, bilo je i fizičkih ozljeda i mentalnog iscrpljivanja – kroz smijeh, ali zadovoljno rekao je redatelj

Konačan rezultat mix je početnih ideja, onih nastalih u procesu i glumačke inventivnosti, zbog kojih smo došli do scena o kojima nismo mogli ni sanjati

Svi su odradili velike pripreme pa smo svi i vjerovali u projekt. Vanja i Patrik su odradili genijalnu adaptaciju

Ovaj projekt je vjerojatno premašio očekivanja svih, ali pričekajmo premijeru

Ovo nije predstava za djecu, ima nasilja i golotinje

Da ne bi bilo poslije – nismo znali

Inscenacija je vrlo nasilna i nije za djecu, osnovnoškolce. Odluka i odgovornost nastavnika je hoće li ih dovoditi srednjoškolce, jer neke scene sadrže prizore nasilja i golotinje. Kazalište pomiče granice, ne možemo sve simbolizirati i fingirati

Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Pogledavši jednu od generalnih proba, intendants pravom je na današnjoj konferenciji za medije podijelio svoje oduševljenje nadolazećom premijerom(autor, prema romanu koji je napisao). Ponosan je čelni čovjek osječkog HNK-a na svoj repertoarni izbor, ali i na odluku da režiju povjeri sjajnom, kojemu je ovo prva suradnja s ovim teatrom. S obzirom na Jovanovićevu rasprodanost, Vladimir je Ham sretan što je uspio dogovoriti suradnju s mladim redateljem.Oduševljenje suradnjom dijeli i ravnatelj Drame, naglasivši kako svi pratimo i gledamokako raste kao redatelj. Članovi njegove autorske ekipe na neki su način vezani uz Osijek –Ravnatelj Modrinić jedan je uglumaca koji nam na pozornicu donose priču o borbi dječaka s, zlom u i oko sebe.Zahvalan na prilici raditi u HNK-u je 32-godišnji Vanja Jovanović, jer je u ovom kazalištu odrastao i obrazovao se. Ova predstava jest iskorak, potvrdio je ono što je rekao intendant, s nadom da će biti pozitivan i da će ga publika prihvatiti., dodavši da je najveći posao bio priprema, prilagodba za HNK-a.Dramaturg, koji supotpisuje i adaptaciju teksta,pohvalio je suradnju s Vanjom, jer je uvijek dođe s jako dobrom idejom.– zaključio je Gregurec.S Vanjom prvi puta ne surađuje ni kostimograf Mario Tomašević.– pun riječi podrške je i 30-godišnji Tomašević, sretan zbog ponovne suradnje s HNK-om.Povratnik u HNK je i glazbenik, koji ovoga puta potpisuje autorsku glazbu, a ima tu i crkvenih napjeva, plemenskih ritmova, pjevanja, do klasične, orkestralne glazbe.Jedina pripadnica nježnijeg spola, koreografkinjapriznala je da je bila zahtjevna, ali su glumci uspjeli sve što je zamislila.Scenograf jeU glavnoj ulozi gledat ćemo, za kojega ravnatelj Modrinić kaže da je ovaj puta dao 180%. Mladi član vinkovačkog(koji je odličan posao odradio u nagrađivanoju režiji), priznao je da mu je najveći izazov bio ući u lik dječaka, no Vanja je redatelj koji zna voditi glumca i zna kada ga pustiti.– zaključio je Dakić.Ham:Nakon govora o predstavi, procesu, tzv. umjetničkog dijela, intendant Vladimir Ham s okupljenim je predstavnicima medija podijelio i bitne servisne informacije.– pomalo u šali rekao je intendant Ham, podvukavši ono bitno za gledatelje i to ne samo tehničke pojedinosti, nego i sadržajne.– odgovorno je rekaoPublika sjedi s glumcima na pozornici, da bi se postigao što neposredniji doživljaj, pa umjesto 353 mjesta, ovaj puta je riječ o svega 110 i to neobrojčenih, zbog čega su i dvije jednakovrijedne premijere –, na kojima će i pretplatnici abecednim redom biti podijeljeni.