Laslovu

Općine Ernestinovo

4,3 kilometra novih biciklističko-pješačkih staza

Marijanom Junušić, Laslova i izvođača

Josip Miletić

Nataša Tramišak

Goran Ivanović

Izgradnjom ove infrastrukture našoj široj zajednici na raspolaganje ćemo staviti novih 4.280 metara biciklističko-pješačkih staza koje će se protezati glavnom ulicom, Ulicom pobjede i Školskom ulicom u Laslovu. Od ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 1,5 milijuna eura, projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa u iznosu od milijun eura, dok će ostatak od 500.000,00 eura osigurati Općina Ernestinovo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Izgradnjom staza značajno ćemo pridonijeti sigurnosti svih dionika u prometu, s osobitim naglaskom na bicikliste i pješake. Doprinijet ćemo ljepšoj i ugodnijoj vizuri naselja te potaknuti lokalnu zajednicu na aktivnije provođenje slobodnog vremena, što će doprinijeti i kvalitetnijem svakodnevnom životu i njihovom boljem psihofizičkom zdravlju

Marijana Junušić

značajno ulaganje

Kroz prvu fazu izgradnje biciklističko-pješačkih staza izgradili smo 6,5 km staza koje su se protezale uz naselje Divoš kroz Ernestinovo prema Laslovu. U ovoj drugoj fazi izgradit ćemo 4,3 km, što je ukupno 11 km biciklističkih staza kojima ćemo pridonijeti razvoju cikloturizma ne samo na području naše županije nego i Lijepe naše. Svi posjetitelji i korisnici će tako moći uživati u prirodnim blagodatima, kulturnim i društvenim znamenitostima našega kraja

Ove staze će pokriti gotovo cijelo naselje, a kroz izgradnju biciklističko-pješačkih staza u sklopu državne ceste izgradit će još 700 m staze koja će nedostajati između Ernestinova i Laslova, kao i stazu do naselja Ada, a time ćemo u potpunosti biti povezani sa susjednom Općinom Šodolovci. Već smo povezani sa susjednom Općinom Antunovac, odnosno sve do Grada Osijeka, kao i Grada Pečuha do koga se protežu staze. Rok za izgradnju druge faze biciklističko-pješačke staze je do listopada ove godine, no s obzirom na intenzitet radovi bi mogli završiti ranije. U treću fazu ćemo krenuti 2026. godine, kada će biti i završena

Josip Miletić

Vidi se značajan pomak u infrastrukturnom smislu te mi je posebno drago sudjelovati u obilasku gradilišta u Laslovu. Brojne biciklističke staze su napravljene, nove su u pripremnoj fazi i kada se realiziraju povećat će kvalitetu života stanovnika, osigurati bolju sigurnost prometa i potaknuti stanovnike na aktivnije bavljenje sportom i rekreacijom. Imate punu podršku Osječko-baranjske županije u brojnim infrastrukturnim projektima koje zajednički razvijamo, a to ćemo činiti i u narednom razdoblju

Biciklističko-pješačke staze su danas postale temeljna komunalna infrastruktura i zadovoljstvo je vidjeti da se grade u gotovo svim našim mjestima, posebice na području oko Osijeka. Prije više od desetak godina se započelo s projektima izgradnje infrastrukture i povezivanja unutar samih naselja, između naselja i općina, naravno i s Gradom Osijekom, a sada se ta šira slika završava. U proteklom razdoblju uz sufinanciranje iz fondova EU izgrađeno je više od 40 km biciklističkih staza na području naše županije, i to u vrijednosti 7 do 8 milijuna eura. S tim se nastavlja te i dalje gradimo ovu važnu infrastrukturu, povezujemo i dalje naša mjesta i kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja grada Osijeka i okolnih općina; Ernestinovo, Čepin, Bilje, Vladislavci i Vuka. Izgradit će se tako novi kilometri biciklističkih staza, odnosno infrastruktura važna ne samo za komunikaciju već i za razvoj cikloturizma te dodatnu turističku ponudu i dolazak novih turista jer se nalazimo na rutama EuroVelo 6 i EuroVelo 13

Nataša Tramišak

Tekst i foto: OBŽ

, jednom od naselja, počeli su radovi na izgradnji. Tim povodom danas (5. ožujka 2025. godine) u pratnji predstavnika Općine Ernestinovo na čelu s načelnicom, radove su obišli zamjenik župana Osječko-baranjske županije, saborska zastupnicai saborski zastupnik- rekla je načelnicaNaglasila je kako je riječ o ulaganju koje je dvostruko veće od iznosa godišnjeg proračuna Općine i predstavljau društvenu i prometnu infrastrukturu. -- istaknula je načelnica Junušić te najavila treću fazu izgradnje biciklističko-pješačkih staza u dužini od 1,6 km u Ernestinovu.- kazala je načelnica.Zamjenik županačestitao je načelnici Marijani Junušić na nizu projekata koji se kvalitetno i kontinuirano rade, pa Ernestinovo danas nije isto mjesto i općina kao prije desetak godina. -- poručio je Miletić te naglasio daljnje jačanje cikloturizma u Osječko-baranjskoj županiji.- istaknula jete čestitala Općini Ernestinovo na vrijednim investicijama.