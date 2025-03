Beketinci

Policijske uprave osječko-baranjske

Mobilnog tehničkog pregleda Centra za vozila Hrvatske, Hrvatskih cesta, Državnog inspektorata te inspektorom cestovnog prometa

87 vozila i 126 osoba

Prilikom pojačanog nadzora utvrđeno je sljedeće:

jedan prekršajni nalog

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na odmorištuautoceste A5 jučer su od 10 do 14 sati policijski službenici, u suradnji s djelatnicima, proveli pojačan nadzor prometa.Tijekom provedenih aktivnosti zaustavljeno je, a četiri vozila isključena su iz prometa.- 5 vozila upućeno je na izvanredni tehnički pregled na kojem su utvrđeni nedostaci koji su okarakterizirani kao veći te su vozačima naplaćene novčane kazne od 130 do 260 eura,- za 5 vozila na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeni su nedostaci koji su okarakterizirani kao opasni te su vozačima izdani Obvezni prekršajni nalozi s kaznama od 260 do 660 eura,- za 1 vozilo na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeni su nedostaci koji su okarakterizirani kao opasni te je fizičkoj osobi obrtniku (vozaču) uručen Prekršajni nalog s novčanom kaznom od 660 eura,- za 3 vozila su utvrđeni prekršaji isteka periodičnog tehničkog pregleda radi čega će se podnijeti potrebne prijave po utvrđivanju odgovornih osoba u pravnim osobama.A inspektor cestovnog prometa izdaozbog prekršaja iz Zakona o radnom vremenu obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, izvijestili su iz policije.