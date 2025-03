srcu Slavonije

Eden Restaurant & Ballroom

izvrsnoj usluzi i nezaboravnim kulinarskim trenucima

novi meni

bogatstvo okusa i kreativna jela

najzahtjevnija nepca

jedinstven spoj

Anjal Shrestha: Kulinarski majstor u Edenu

Anjala Shresthe

15-godišnjim iskustvom

novu razinu gastronomskog užitka

20 vrhunskih kuhara

najvećih časti

hrvatskog predsjednika

Novi meni: Harmonija tradicije i suvremenosti

nešto više

strasti

savršen spoj

a la carte restoran

od poslovnih ručkova do obiteljskih obroka ili opuštenih večeri s prijateljima

Ugodna atmosfera za svaki trenutak

toplinu i moderni dizajn

gostoljubivošću i opuštenošću

Kontakt:

0912500024

trenutak užitka

[Nagradno darivanje]

Wok

Nagradno darivanje

[Sponzorirani članak]

smjestio se, poznat po svojoj. S ponosom najavljujemo, koji donosiosmišljena kako bi zadovoljila iS pogledom na prekrasnu prirodu, Eden pruža idealno okruženje za bijeg od svakodnevice.Bilo da uživate u spokojnom zelenilu ili tražite mjesto za opušten obrok, Eden nudiudobnosti i topline koji svaki posjet čini posebnim.Dolazak, kuhara su Dubaiju, podigao je Eden na. Tijekom svoje bogate karijere, Anjal je vodio tim od preko, usavršavao svoje znanje u školama diljem svijeta i stekao brojna odlikovanja. Posljednjih 5 godina, svoje međunarodno iskustvo uspješno prilagođava lokalnim okusima, a jedna od njegovihbila je kuhanje zaHrana u Edenu oduvijek je bilaod običnog obroka – to je priča oprema kulinarstvu. Novi meni donositradicionalnih slavonskih namirnica i modernih tehnika pripreme, stvarajući doživljaj koji će Vas inspirirati.Kao, Eden je savršen izbor za sve prigode –. Novi meni nudi raznolikost koja će zadovoljiti ljubitelje klasičnih jela, ali i one sklone eksperimentiranju. Svaki zalogaj pažljivo je osmišljen kako bi postao prava poslastica.Eden nudi interijer koji spaja, pružajući savršeno okruženje za uživanje u pažljivo pripremljenim jelima. Bez obzira dolazite li na ručak, večeru ili druženje uz prijatelje, Eden je mjesto koje odišeUz ljubazno osoblje, besprijekorno uređene stolove i prirodni ambijent koji okružuje restoran, svaki posjet Edenu postaje jedinstven doživljaj kojem ćete se s veseljem vraćati.Telefon:E-adresa:WEB: Eden-osijek.hr Rezervirajte svoj– bilo da se radi o posebnom ručku, gurmanskoj večeri ili jednostavnom opuštanju u ugodnom ambijentu.Portal Osijek031 daruje 1x1možete pronaći na našoj Facebook stranici,