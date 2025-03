politike zapošljavanja

Mjere aktivnebile su tema konferencije pod nazivom „“ koja je u organizacijidanas (4. ožujka 2025. godine) održana u. Na konferenciji je predstavljenza 2025. godinu, a potom su predstavnici korisnika mjera, poslodavci i predstavnici tijela u sustavu u panel raspravi govorili o svojim konkretnim iskustvima, izazovima i uspjesima u korištenju tih mjera.Mjere aktivne politike zapošljavanja sufinancira Europska unija iz, akontinuirano potiču uključivanje svih nezaposlenih osoba na tržište rada kroz provedbu tih mjera. One pak pridonose pozitivnim kretanjima na tržištu rada, dodatno potiču povećanje zaposlenosti i stvaranje novih radnih mjesta uz istodobno smanjivanje nezaposlenosti. Za provedbu mjera godišnje se izdvaja oko, a u posljednjih osam godina u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je više od 280.000 osoba, za što je isplaćeno više odPozdravljajući sudionike skupa, zamjenik župana Osječko-baranjske županijerekao je kako pokazatelji o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti potvrđuju pozitivna kretanja u gospodarstvu. -- kazao je Miletić.- rekla je saborska zastupnicaRavnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanjepojasnio je kako se radi o ukupno devet mjera aktivne politike zapošljavanja koje HZZ-e od 2017. godine priprema u suradnji sa socijalnim partnerima (HUP i HGK). -- poručio je Lončar.- rekao je, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.O mjerama aktivne politike zapošljavanja, osobito potporama za zapošljavanje kao poticaja poduzetnicima, na Konferenciji su govorili(MONO za projektiranje informacijskih sustava d.o.o.),(Elektro-Lovošević d.o.o. za elektromontažu, proizvodnju, usluge i trgovinu),(Staklo dom grupa d.o.o. za proizvodnju i trgovinu),(Zadruge Poduzetnička mreža - Centar za promicanje i razvitak poduzetništva) te(Vomi Commerce d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge). O konkretnim iskustvima, izazovima i uspjesima koji proizlaze iz korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja govorili(Frizerskog studija Bellas) i(Zvjezdarnik obrt) koje su iskoristile potporu za samozapošljavanje, a sada i zapošljavaju i koriste druge potpore, dok su na temu „Odabrali smo Hrvatsku“ govorili(Big small games d.o.o.),(Day by day, obrt) i(38 Grad d.o.o.) koji su korisnici mjere „Biram Hrvatsku“.