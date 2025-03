Međunarodnog dana žena

Osječko-baranjska županija

Poduzetnički obzor - Žene u poduzetništvu

ženama poduzetnicima

Sve je to u tvojoj glavi

Ana Kurtović

7. ožujka 2025.

Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Povodomorganizira seminar pod nazivom. Ovaj seminar namijenjen je svimte svim ženama uključenim u poslovni svijet. U okviru seminara bit će održano predavanje na temu:Ljudski um radi 24 sata na dan i odgovoran je za naše ukupno svjesno funkcioniranje, od onoga što nam je ugodno i poželjno do neugodnih i zastrašujućih iskustava. Sadržaji našega uma oblikuju našu realnost jer im automatski vjerujemo, čak i onda kada su nam misli pretjerane, iskrivljene ili jednostavno netočne. Takvi sadržaji, iako neugodni, namijenjeni su našem prilagođenom funkcioniranju u našoj okolini. Čak i onda kada se čini da um radi protiv nas, odnosno kada su misli iskrvljene i pretjerane te uzrokuju uznemirenost i patnju, to je pokušaj našeg uma da riješi problem i zaštiti nas od potencijalne opasnosti. Na žalost, često nam je teško razumjeti zašto naš um proizvodi misli koje su uznemirujuće, te se intuitivno pokušavamo boriti protiv njih, što često dovodi do dodatne uznemirenosti. Pristup mislima i emocijama treba biti nježniji, odnosno trebamo im pristupiti s namjerom da razumijemo što naš um radi i zašto to radi. Tek iz pozicije razumijevanja i empatije možemo pokušati promijeniti neugodne misli i tako ublažiti uznemirenost.Predavanje će se fokusirati na prepoznavanje i razumijevanje sadržaja uma i razvijanje stava prihvaćanja i suosjećanja prema njima, a održat će ga izv. prof. dr. sc., psiholog.Seminar će se održatigodine u, Županijska 4, Osijek, s početkom u 10 sati, a predviđeno trajanje predavanja je do 11,30 sati, nakon čega slijedi druženje i zakuska.Za sudjelovanje na ovom seminaru potrebno je popuniti i poslati obrazac prijave najkasnije do 5. ožujka ove godine.