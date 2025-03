ubrzala primjena

U prvim mjesecima provedbe održane su tri radionice, usmjerene na edukaciju i informiranje o projektnoj temi:

Što slijedi?

Tekst i foto: Iva Kopf



Kako bi sezelenih tehnologija i potaknula održiva rješenja u regiji, pokrenut je projektkoji traje od 1. srpnja 2024. do 31. prosinca 2025. godine. Ovaj projektizmeđupovezuje znanstveno-istraživačku zajednicu i poslovni sektor, čime omogućuje prijenos znanja i tehnoloških rješenja u praksu.Nositelj projekta je, a partneri su. Projekt je sufinanciran sredstvimai programa prekogranične suradnjeGlavni cilj projekta je potaknuti ute učiniti poslovanje i proizvodne procese ekološki prihvatljivijima i ekonomski održivima. Kroz različite aktivnosti, sudionici će steći znanja potrebna za implementaciju inovativnih rješenja u svoja poduzeća i institucije.Očekivani ishod projekta uključujeinicijativa u području zelenih tehnologija, stvaranje novih radnih mjesta u zelenoj ekonomiji i jačanje suradnje između istraživačkog i poslovnog sektora. Projekt ne samo da potiče tehnološku transformaciju, već i osnažuje poduzetnike, istraživače i donositelje odluka u stvaranju održivijih poslovnih modela.- Startup Support: Services that TTO Provides: Kako Technology Transfer Office (TTO) podržava startupove u prijenosu tehnologije, razvoju poslovanja i zaštiti inovacija.- Advanced Technology Trends: Kako umjetna inteligencija, zelene tehnologije i robotika oblikuju industriju budućnosti.- Intellectual Property in Technology Transfer: Važnost zaštite intelektualnog vlasništva i primjeri uspješne komercijalizacije istraživačkih projekata.Projekt LivingLAB Green Studio 1.0 nastavlja susmjerenima na poticanje inovacija, održivosti i tehnološkog razvoja. U planu su dodatne edukacije, umrežavanje stručnjaka i razvoj konkretnih rješenja koja mogu unaprijediti poslovanje i očuvati okoliš.