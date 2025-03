Marijana Kuna

Stečeno znanje s tečaja planiram primijeniti u svom radu kroz uvođenje tehnika upravljanja stresom u svakodnevnu nastavu i organizaciju obaveza. Posebno ću se fokusirati na primjenu mindfulness vježbi kako bih smanjila stres i povećala vlastitu produktivnost. Također, želim podijeliti korisne strategije sa svojim kolegama i učenicima, potičući ih na usvajanje tehnika opuštanja i razvijanje pozitivnog okruženja u učionici

Tijekom ove mobilnosti, posebno se istaknula vrijednost povezivanja i razmjene iskustava s kolegama iz različitih zemalja. Razgovori i suradnja s učiteljima iz drugih obrazovnih sustava otvorili su nove perspektive i donijeli korisna saznanja. Osim profesionalnog usavršavanja, mobilnost je bila i prilika za osobni rast, upoznavanje nove kulture i stvaranje novih prijateljstava

Stručna suradnica školska knjižničarkai učiteljica hrvatskoga jezikaizsudjelovale su na tečaju "", koji je održan nau razdoblju od 17. veljače do 22. veljače 2025. godine. Na tečaju su sudjelovale i kolege izKao polaznice ovog praktičnog tečaja, Marijana i Silvija stekle su vrijedna znanja o uzrocima stresa, načinima na koje stres utječe na tijelo i um te kako se boriti protiv njegovih negativnih učinaka. Kroz različite praktične vježbe, naučile su tehnike za poboljšanje mentalnog zdravlja i dobrobiti, smanjenje stresa te izgradnju emocionalne otpornosti.Na samom početku tečaja, upoznale su se ste njihovim utjecajem na svakodnevni život. Kroz aktivnosti za upoznavanje, sudionici su razmijenili iskustva i ciljeve učenja, a polaznici su se upoznali i sa školama drugih sudionika. Tečaj je obuhvatio teorijsko razumijevanje stresa, uključujući njegov fiziološki i psihološki utjecaj te strategije prevencije.Marijana i Silvija ispunile su upitnik o sagorijevanju te su se upoznale s različitim tehnikama. Među tehnikama koje su usvojile bile su: box breathing tehnika (tehnika disanja za smanjenje stresa), aktiviranje dijafragme (pravilno disanje za bolju koncentraciju) i Jacobsonova relaksacija (progresivno opuštanje mišića).Predstavljene su im jednostavne vježbe za školske odmore, uključujući jogu, istezanje i uvođenje više kretanja u svakodnevicu. Također su se bavile temama poput pomoći učenicima u poboljšanju sna te razumijevanja prehrambenih potreba u stresnim situacijama.," izjavila jeučiteljica hrvatskoga jezika.U sklopu tečaja, polaznice su se bavile, kako u školi, tako i kod kuće. Posljednji dan tečaja bio je posvećen evaluaciji, gdje su polaznici pregledali stečene kompetencije, podijelili povratne informacije, raspravljali o iskustvima te su im dodijeljeni certifikati.Osim edukativnog dijela, tečaj je obuhvatio i. Polaznici tečaja sudjelovali su u obilasku grada, UNESCO-ve svjetske baštine, gdje su se imali priliku upoznati s kulturom i poviješću uz stručno vođenje. Zadnjeg dana tečaja polaznici su posjetili, vulkansku planinu koja je najviši vrh Španjolske i treći po veličini vulkan na svijetu. U slobodno vrijeme, Marijana i Silvija uživale su u ljepotamai posjetile impresivna odredišta poput Santa Cruza i Candelarije.Tečaj nabio jekoje je polaznicima omogućilo usvajanje različitih tehnika za upravljanje stresom i očuvanje mentalnog zdravlja.," dodala je, školska knjižničarka.Kroz praktične vježbe i teorijska predavanja, učiteljica i knjižničarka stekle su nova znanja koja će primijeniti u svom svakodnevnom radu i podijeliti s kolegama i učenicima u školi.Mobilnost je ostvarena u okviru Erasmus+ projekta "What's STRONG With You" kojeg sufinancira Europska unija.