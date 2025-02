Bijelo-plavi

poraza

SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa

Dinamom

napravi nešto više

Sigurno da ne može biti dobra atmosfera nakon tri vezana poraza i onakvog nastupa s Hajdukom, ali imamo brzo iduću utakmicu i priliku da popravimo situaciju, a time i ozračje oko sebe. Gdje ćeš bolje nego protiv Dinama, aktualnog prvaka s kojim smo već dvaput ove sezone pokazali da ih možemo dobiti. Činjenica je da ni oni nisu u nekom bajnom stanju, ali su uvijek – Dinamo

Vedran Jugović

problema

Nikada jedna nevolja ne dolazi sama, pa i ovo s Antonom to potvrđuje. Izuzetno mi je žao zbog njega, tu smo svi da mu pomognemo, on to mora prihvatiti da bi se vratio još jači. Jasno da je to udarac za našu momčad, no to je sport i događaju se takve stvari. Ne možemo iz ove kože. Idemo sa zdravima i raspoloživima odigrati hrabru utakmicu na Maksimiru, nadajući se najboljem.

Dužni i prema sebi i našim navijačima

bolju igru

Prije svega smo dužni i sami sebi i navijačima dokazati da smo dostojni nositi ovaj dres. NK Osijek ima svoju težinu u hrvatskom nogometu i uvijek će to imati. Ne smije se taj ugled olako prosipati. U zadnje vrijeme nismo baš na razini rejtinga ovoga kluba, moramo si to priznati i potruditi se da to promijenimo. Prije svega pristupom trebamo pokazati da želimo okrenuti situaciju i dati sve od sebe da to i napravimo.

teško stradao

Oni nisu naviknuti biti u ovakvom zaostatku što se tiče Lige, sigurno ih je uzdrmao težak poraz na Rujevici, ali su nebrojeno puta pokazali da se izdignu iznad svega, uostalom godinama su u pobjedničkom ritmu. Kup je uvijek specifično natjecanje gdje ne možeš nikada unaprijed upisati prolaz, posebno u utakmicama ovog intenziteta. Uvijek je to derbi, tako je i sada. Nismo se iskazali u zadnje vrijeme, daleko od toga, ali nam upravo ovaj dvoboj može sve preokrenuti u pozitivnom smislu. Nadamo se tomu

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

U Petrčanima nedaleko Zadra,su potražili svoj mir nakonod Hajduka, pripremajući se za srijedu i četvrtfinale, odnosno utakmicu su Zagrebu. Možda je baš ovo natjecanje prilika da sei stoga je nužna mobilizacija svih onih koji mogu doprinosom i potezima utjecati na takav ishod utakmice na Maksimiru (19,45 sati)., rekao je kapetanSve više jeu našim redovima i zbog, nažalost, učestalih težih ozljeda. Sezona je završila za Matkovića i to će nam svakako biti hendikep u napadu.Jasno je da će Osijek u Zagrebu morati pružiti kudikamoi biti na svojoj najvišoj razini da bi se domogao polufinala nacionalnog Kupa.I Dinamo je prošlog vikendau derbiju s Rijekom. Njima se do kraja sezone sada stalno nameće imperativ pobjede…, zaključio je naš kapetan.