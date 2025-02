uznemirujućeg svjedočanstva

Osnovne škole Alojzija Stepinca u Zagrebu

Danas.hr

Centar za sigurniji internet

potencijalne opasnosti

Roblox

nezakonite svrhe

pedofilskih mreža

Što je Roblox i kako funkcionira?

Rizici igranja igrica na platformi Roblox

Preporuke Centra za sigurniji internet

UPUTA: Prijavite se u račun, kliknite ikonu zupčanika te zatim kliknite postavke, a od tamo možete prilagoditi postavke kontakata ili druge postavke

0800 606 606

www.csi.hr

O Centru za sigurniji internet Hrvatska

Njihova savjetovališta dostupna su na 3 adrese:

Tekst: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Nakonmajke učenice 4. razreda, koje je prenioželi upozoriti roditelje nakojima djeca mogu biti izložena na platformi Roblox.Podsjetimo, majka je dostavila redakciji spomenutog medija na uvid dopis ravnatelja u kojem se navodi da je sigurnosni tim navedene škole došao do saznanja da se platformakoristi u, odnosno da u okviruU nastavku donosimo detalje o samoj platformi, rizicima igranja te savjete i preporuke Centra za sigurniji internet Hrvatska.Roblox je besplatna online platforma za igranje igrica koja dopušta igračima igranje igrica dizajniranih od strane drugih igrača, ali i dijeljenje i stvaranje vlastitih igrica. Iako za igranje igrica na platformi nije potrebno trošenje novaca, platforma ima svoju valutu koja se zove “Robux” s kojom igrači mogu kupovati posebne dodatke.Korištenje platforme, prema preporukama Common Sense Media, se ne preporučuje mlađima od 13 godina, ali Europski sustav za ocjenjivanje video igara PEGI označio je Roblox s ocjenom 7. To u prijevodu znači da prema europskim standardima nije prikladan za djecu mlađu od 7 godina. Bitno je napomenuti da je ova ocjena dodijeljenja Robloxu na temelju igara koje su napravili kreatori platforme, te da PEGI ne ocjenjuje sadržaje koje su korisnici stvorili.Iako potiče kreativnost, važno je osvijestiti potencijalne rizike i poduzeti mjere za zaštitu djece.Svaka platforma za igranje igrica s više igrača koja ima chat opciju može dovesti do problematičnih interakcija. Pojedini igrači mogu zloupotrijebiti takvu platformu kako bi komunicirali s djecom. Jedan takav primjer je stigao prošle godine iz savezne države Massachusetts (SAD) gdje je sedmogodišnju djevojčicu kontaktirala osoba koja je od nje tražila da joj pošalje svoje nage fotografije. Nadalje, igre napravljene od strane korisnika platforme mogu izložiti igrače neprimjerenom sadržaju. Neke od igara mogu sadržavati simuliranje seksualnih odnosa, grafičke slike i neprimjeren rječnik.Obzirom na rizike koji se javljaju, tim Centra za sigurniji internet iznosi preporuke za roditelje kako poboljšati sigurnost djeteta koje koristi platformu Roblox.- Koristeći opcije roditeljske zaštite, isključite chat opciju, posebno ako ne možete nadzirati dijete dok igra igre na platformi.- Djecu koja imaju dopuštenje korištenja chat opcije podsjetite na opasnosti dopisivanja s ljudima koje ne poznaju.- Postavite PIN pod kojim se prevenira da djeca sama rade promjene na svom računu.- Uspostavite odnos povjerenja s djetetom te se pobrinite da zna da vam može i treba reći ukoliko primijeti da nešto nije uredu.- Svakako se preporuča da napravite i Obiteljski ugovor, jer je on odličan način za započeti razgovor u obitelji o sigurnom i odgovornom korištenju interneta i postaviti jasna očekivanja i granice. Iskoristite ovaj predložak kako biste imali svoj pisani ugovor.- Razgovarajte sa svojim djetetom svaki dan! Razgovarajte o tome kako se osjeća, što se događa zanimljivo u njegovom životu (za primjer vi opišite svoj dan i osjećaje)!- Vodite računa o tome kako i gdje dijete provodi vrijeme!- Upoznajte prijatelje svoga djeteta, i one u stvarnom životu i one u virtualnom svijetu, ili neka vam dijete barem objasni gdje ih je upoznalo!- Razgovarajte s djecom o osobnim podacima koje dijele, načinima kako da se zaštite prilikom korištenja online tehnologija te o potencijalnim rizicima kojima su izloženi kada komuniciraju s nepoznatim osobama!Obratite se stručnjacima za savjet, pomoć i podršku. Tako nećete biti usamljeni i bespomoćni, već ćete dobiti razumijevanje, osnaživanje, upute i pomoć!Stručnjaci Centra za sigurniji internet dostupni su putem anonimne helpline linijesvakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati. Prijava neprimjerenog sadržaja omogućena je putem hotline obrasca na službenim stranicama Centra za sigurniji internet, a njihov tim stoji na raspolaganju i za održavanje edukacija školama, roditeljima i općoj javnosti.Od 2015. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, organizacija koja vodi hrvatski Centar za sigurniji internet je član i međunarodne organizacije Insafe koja koordinira radom Helpline besplatne savjetodavne linije centara za sigurniji internet diljem EU.Centar za sigurniji internet Hrvatska vodi besplatnu savjetodavnu liniju Helpline koja je namijenjena roditeljima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, djelatnicima u sustavu socijalne skrbi i djeci za poteškoće koje su povezane s digitalnim svijetom. Broj telefonske linije je 0800 606 606, a ista je dostupna svakim radnim danom (ponedjeljak do petak) od 8:00 do 16:00 sati.Osijek – Ulica bana Josipa Jelačića 83, VišnjevacZagreb – Gajeva 2, ulaz kroz A1 poslovnicuSplit – Ulica Hrvatske Mornarice 1 H