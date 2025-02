Šahovski dom SD Zrinjevac

17. kupa Osječko-baranjske županije u šahu

ŠK FERIT Osijek, Osječki šahovski savez i šahovski savez OBŽ

odličan i najmasovniji

12 ekipa

ŠK Slavonac- NEXE Našice

ŠK Belišće, ŠK Bijelo Brdo i ŠK FERIT 2

Miroljub Lazić

Ena Cvitan

Dario Dutina i Josip Miletić

Željko Zubak

šahisti Belišća

Srđana Basraka

Ana Berke

Božidar Popović

Dinko Huis, Danijel Burić i Slavko Marjančević

ŠK FERIT 2

ŠK Dragovoljac

Fran Topalić, Luka Jovčić, Josip Milanović i Ivan Bogdanović

ŠK Bijelo Brdo

Zdravko Birovljević i Renato Vince

Konačni poredak:

Tekst i foto: OŠS

u Osijeku bio je domaćinod 21.02 do 23.02.2025.Organizatori ovog kupa bili suOdaziv klubova bio jeod kada je započelo natjecanje po ovom modelu. Igralo se ekipno na 4 ploče po švicarskom sistemu uz tempo igre 90 minuta + 30 sekundi po svakom odigranom potezu. Ukupnoborilo se tri dana za prvo mjesto u ovom natjecanju koje im osigurava igranje u finalu Kupa RH u šahu i plaćene troškove boravka na finalu.Pobjednik jekoji je bio po rejtingu i prvi favorit turnira, ali je do trijumfa došao dosta teško jer je u konkurenciji bilo vrlo jakih ekipa :do same završnice bili su u prilici osvojiti naslov. Našičani su inače klub koji ima najviše uspjeha upravo u ovom natjecanju, a nastupili su u vrlo jakom sastavu na prvoj ploči igrao im je velemajstorkoji je napravio i najbolji rezultat od svih igrača na prvoj ploči,osim njega u ekipi je bila i FIDE majstorica i bivša prvakinja Hrvatske, FIDE majstorite prvokategornik. ŠK Slavonac u svojim redovima ima još dvojicu velemajstora i prvi je favorit za osvajanje prvog mjesta u 2.HŠL –istok.Drugi su bilikoji su imali sjajnog majstorskog kandidatakoji je pobijedio u svih pet partija i jedini imao stopostotni učinak. Odlično je igrala međunarodna majstoricakoja je u obostrano teškoj partiji izgubila partiju od velemajstora Lazića iz Našica i taj susret trećeg kola gotovo da je odlučio pobjednika bilo je 2,5 : 1,5 za pobjednike. Za Belišće su još nastupili nacionalni majstori majstorski kandidati:. Treće mjesto osvojila je mlada ekipaiz Osijeka čija je prva ekipa bila pobjednik prošle godine i uzdavnih godina jedina došla do uspjeha. FERIT 2 nastupio je u sastavu:. Važno je istaknuti i odličnu ekipukoja je došla u vrlo jakom sastavu i u samoj završnici ostala bez pehara. Sudili su1.ŠK Slavonac – NEXE Našice – 9 bodova2. ŠK Belišće – Belišće – 83. ŠK FERIT 2 Osijek – 74. Bjelobrdski šak klub Bijelo Brdo -65.ŠK Radnik Velimirovac – 66.ŠK Višnjevac Višnjevac – 67. ŠK Đurđenovac Đurđenovac – 58. ŠK Hrvatska čitaonica Valpovo – 49. ŠK HVIDRA Osijek -410. ŠK Dragovoljac – 311. ŠK Donji Miholjac – 112. ŠK FERIT 3 Osijek - 1