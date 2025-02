Osijek je bio, je i bit će veliki grad. Osijek je veliki grad po svim parametrima i po zakonu. Osijek je 4. po veličini grad u Hrvatskoj

Vrlo rado ću to komentirati jer želim da stvari koje su izašle u javni prostor demistificiramo i da kažemo kako stvari zapravo stoje. Moram reći da je popis stanovništva rađen za vremensko razdoblje od 2011. do 2021 godine. Ja tada nisam bio gradonačelnik Grada Osijeka. U to vrijeme nisam bio niti gradski vijećnik u Osijeku tako da taj popis stanovništva s mojim gradonačelničkim mandatom nema nikakve veze. Osijek je bio, je i bit će veliki grad. U zakonu piše da su gradovi koji imaju više od 35 tisuća stanovnika, a koji su gospodarsko, kulturno i prometno središte veliki gradovi. Osijek je i dalje središte ne samo Osječko-baranjske županije, nego cijelog istoka Hrvatske kojem gravitira milijun stanovnika, i dalje ima više od 35 tisuća stanovnika, tako da Osijek je veliki grad.“

velika percepcijska šteta

Svi gradovi, i čitava Republika Hrvatska, su izgubili određeni broj stanovnika. Grad Osijek u tom razdoblju, iako ja nisam bio gradonačelnik, nije izgubio najviše od velikih gradova. Primjerice, Split je izgubio 15 posto, Rijeka je izgubila 14 posto, a mi danas pričamo o Osijeku koji je izgubio 10 posto samo zato što je pao ispred te, ja bih rekao, nesretne granice od 100 tisuća stanovnike. No, time nije izgubio status velikog grada, nego gubi samo gubi status jednog zamjenika.

Nažalost, prema sadašnjem zakonu Osijek će imat jednog zamjenika. Grad Osijek time ništa financijski ne gubi, a ako uzmemo plaću jednog zamjenika, grad Osijek će i uštedjeti

Znate da volim iznositi brojke, a u brojkama nema laganja, to su argumenti. Govorim o vremenu od 2021. godine, kada sam postao gradonačelnikom do sada, do 2025 godine. U ove 3,5 godine koliko sam gradonačelnik Osijek ima 4121 zaposlenu osobu više. Prema zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2023. godine, imamo 383 osoba više doseljenih u odnosu na odseljene. Podatak iz gradske komunalne tvrtke Unikom o broju kućanstava koje plaćaju odvoz smeća kaže da je 2021. godine u Osijeku bilo 47 173 kućanstava, u veljači 2025. godine 48 712. Podaci iz Vodovoda kažu da se broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu s 31 169 2021. godine povećao na 31 816 u 2025. godini. Znači, svi podaci govore da Grad Osijek u ove 3,5 godine, a to nisu floskule, da raste. Tako da je činjenica da je Osijek veliki grad, po svim parametrima i po zakonu i da je Osijek četvrti grad po veličini u Hrvatskoj. Mi ćemo raditi sve da nastavimo rasti.

