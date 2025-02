poskupljuje

veće cijene

Eurostata

svinjetine i janjetine

ne osjeti

217 eura

162 eura

1544 eura

1338 eura

Ovog časa cijena svinjetine u veleprodaji pada, jer je imamo velike količine. Naši uzgajivači imaju viškove i vjerujem da će cijena pasti i u maloprodaji, a ne samo u veleprodaji"

Ivica Zubec

Cijena će sigurno pasti i u maloprodaji nekih 15 posto. Za niže cijene treba vremena, vjerojatno će pasti. Sada je mala potražnja, uskoro počinje korizma i manje se troši svinjetine

Kad god treba dizati cijene onda ih dižu taj čas, tada ne razgovaraju o starim zalihama koje su možda bile po nekim drugim, povoljnijim cijenama. Sad kada bi cijene trebalo spuštati sada pronalaze sto izlika, među njima i ta da moraju potrošiti stare zalihe. Mi skupo plaćamo to što na nama netko zarađuje

Krešimir Sever

Čak nam kažu i proizvođači svinjetine da je otkupna cijena u Hrvatskoj pala ispod proizvodne cijene koja je negdje oko 1,75 eura, a otkupna cijena se kreće oko 1,16 što znači da već u startu gube. To nije ni čudno s obzirom na to da su se i na europskom tržištu pojavili značajni viškovi svinjetine. Djelom i zbog toga što je Kina usporila svoj uvoz zbog afričke svinjske kuge

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Da sve, to i nije neka novost. No, neke cijele u veleprodaji padaju, a na policama trgovina i dalje stoje..Prema podacima, veleprodajne cijenepadaju, no taj pad sena policama trgovina. 100 kilograma svinjetine lani su trgovci plaćali, ove godine, što je čak 25 posto niža cijena. U odnosu na lani povoljnija je i nabavna cijena janjetine. Sza 100 kilograma, cijena je u veljači 2025. pala na. Pad je to od 13 posto., govori zagrebački mesarza RTL . Te dodaje, "".", kaže", ističe Sever.