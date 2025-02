Digital Pathology and Telemedicine - DigiPath

U hotelu Osijek održana je početna konferencija projekta "", koji predstavlja značajan iskorak uizmeđu. Nositelj projekta jeiz Sremske Kamenice, dok je projektni partnerProjekt DigiPath financira se sredstvima Europske unije s 85% sufinanciranja iz programa Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Serbia 2021-2027, a ukupna vrijednost projekta iznosiOd toga,je namijenjeno KBC-u Osijek, dok Institut za onkologiju Vojvodine raspolaže s. Projekt će trajati 30 mjeseci, od 1. rujna 2024. do 28. veljače 2027. godine.Glavni cilj projekta DigiPath je digitalizacija patologije kroz uspostavušto će omogućitistručnjaka iz obje zemlje. Osim toga, projekt će pridonijeti razvoju zajedničkog obrazovnog i istraživačkog programa kroz organizaciju edukativnih radionica i znanstvenih istraživanja.Na konferenciji su sudjelovali predstavnici institucija nositelja i partnera projekta, kao i brojni medicinski stručnjaci iz područja. Sudionici su imali priliku upoznati se s planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta, među kojima su objava znanstvenih radova, prezentacije na međunarodnim kongresima i dugoročna suradnja u području digitalne patologije.već je proveo nabavu usluge izrade promotivnih materijala i organizacije početne konferencije u vrijednosti od, dok je u tijeku priprema postupka javne nabave za medicinsku i IT opremu ukupne vrijednosti. Institut za onkologiju Vojvodine također je započeo s provedbom javnih nabava za upravljanje projektom, edukativne aktivnosti te vidljivost online alata, a uskoro slijedi nabava medicinske i IT opreme.Projekt DigiPath donosi inovativna rješenja u dijagnostički proces, optimizaciju radnih tijekova te poboljšanje standarda zdravstvene skrbi u obje regije. Digitalizacija patologije i implementacija telemedicinskih rješenja značajno će unaprijediti zdravstvenu uslugu, omogućiti bržu i precizniju dijagnostiku te poboljšati edukaciju medicinskog osoblja.Više informacija o projektu DigiPath dostupno je na službenim stranicama KBC Osijek i Instituta za onkologiju Vojvodine.