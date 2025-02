promjenjivo vrijeme

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Pred nama je zadnji tjedan veljače koji donosiU ponedjeljak će prevladavativrijeme uz dnevnu temperaturu doU utorak će biti, a u središnjim i gorskim predjelima unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno. Jutarnja temperatura okoa dnevna do. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar.U srijedu i četvrtaku večernjim satima. Jutarnja temperatura doa dnevna doOblačno vrijeme nastavlja se i u petak, kada je u jutarnjim satima moguća kiša. Uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar jutarnja temperatura doa dnevna do