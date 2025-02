Loše izdanje

Naravno da sam ja odgovoran za cijelu momčad i ja sam lice za koje svi vjerojatno misle da se mora pojaviti u izjavi nakon utakmice. Iskreno, rekao sam da smo u prošle dvije utakmice bili bez sreće, međutim, danas smo zaslužili izgubiti. Jako smo ljuti zbog naše ovakve izvedbe. Željeli smo reagirati drukčije nakon onoga što je bilo protiv Gorice i Rijeke, no mi smo „radnici“. Stvorili smo naš put radom, no ovaj puta smo u Splitu imali svoju najnižu točku od početka sezone. Kako nam se to već dogodilo i prije, moramo se „resetirati“ i nastaviti raditi jer je to jedini način koji nam je dostupan

Kao što uvijek kažem, nogomet je takav da ti uvijek pruži ono što zaslužuješ na duže staze. Imamo ono što smo dosad postigli i moramo raditi još više ili možda drugačije. Naši navijači i naš klub zaslužuju više. Od svih nas. Sada nije vrijeme za pričanje nego samo za rad.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Bijelo-plavih na Poljudu okončano jeje u jednom od derbija 23. kola HNL-a slavio na svom Poljudu predsa, a sve je bilo riješeno već u prvih 45 minuta kada je domaćin stekaood 3:0. Vodeći je pogodak postigao, da bi potom dvostruki strijelac bio, a konačan rezultat postavio jeu samom finišu utakmice., rekao je Federico Coppitelli.Već na samom početku utakmice Bijelo-plavima se ozlijedioi sigurno i njega očekuje određeno razdoblje stanke, što je nastavak serije ozljeda, a to svakako utječe na momčad. Trener je svjestan da je izdanje s Poljudai kohortaše koji su doputovali i u Split i sve one navijače koji su derbi pratili ispred svojih malih ekrana…