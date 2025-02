nestašica lijekova

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Ponovnoje izvijestila o nestašici tri lijeka za kemoterapiju:6 mg/ml (do 9. svibnja),50 mg/ml (do 30. listopada),2 mg/ml (do 30. rujna). Razlozi nestašice povezani su s proizvodnjom.Njemački divprijavlje nestašicu lijeka10 mg i 5 mg koji se koristi protiv kroničnog zatajenja srca. Neće ga biti do početka iduće godine, i to iz komercijalnih razloga.pak kaže kako je nestalo lijeka50 mg za atopijski dermatitis: neće ga biti dio 31. svibnja.Kako doznaje portal Danica.hr , nestašicu je prijavio i. Novartis je prijavio nestašicu dva lijeka za visoki krvni tlak:5 mg/80 mg amlodipin/valsartan te5 mg/160 mg/25 mg amlodipin/valsartan/hidroklorotiazid. Neće ih biti do 31. ožujka, a razlozi su povezani s proizvodnjom.pak prijavljuje nestašicu jakog analgetika koji liječi tešku kroničnu bolod 25, 50, 75 i 100 mikrograma/sat, transdermalni flaster djelatne tvari fentanil. Razlozi su povezani s kakvoćom, a neće ga biti do 30. rujna.je izvijestio o nestašici lijeka20 mg/ml koji se koristi kao lokalni anestetik. Razlozi su povezani s proizvodnjom, a neće ga biti do 15. travnja. Tu je i epileptik500 mg: razlog nestašice je kakvoća, a neće ga biti do 20. svibnja.