u Osijeku, koji je smješten u središtu grada, jučer je oko 9 sati došlo do požara, koji je do dolaska pripadnikavatrogasnim aparatom ugasio djelatnik koji je radio na građevinskim radovima na zgradi.Iz sigurnosnih razloga odgojiteljice vrtićasu svu djecu iz vrtića. Uprevezena je jedna djelatnica vrtića, zbog, koja je nakon pružene liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.Očevidom, koji je obavila očevidna ekipa, utvrđeno da je do požara došlo zbog, odnosno kvara na rasvjetnom tijelu u podrumu vrtića, izvijestili su iz policije.U događaju je nastala manja materijalna šteta.