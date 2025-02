pretežno vedro vrijeme

-6°C

7°C

žuti meteoalarm

niske

djelomično oblačno

tmurnih oblaka

slab do umjeren jugoistočni vjetar

-4°C

7°C

slab do umjeren istočni vjetar

-1°C

3°C

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Danas i sutra prevladavat će. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Za četvrtak i petak je upaljenzbogtemperature zraka.Za subotu prognostičari najavljuju, a višeu nedjelju. U subotu će uzjutarnja temperatura biti do, a dnevna do. U nedjelju će puhati. Jutarnja temperatura do, a dnevna do