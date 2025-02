Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prema podacima, 31. siječnja 2025. godine Osječko-baranjska županija imala je(radne snage), odnosno(1,0%) više nego istog mjeseca prethodne godine, na što je utjecaloza(3.593 osobe) iza(2.515 osoba). Od ukupno(85,9%) bilo je zaposleno kod pravnih i 6.464 (6,7%) kod fizičkih osoba.(4,9%) je obrtnika,(1,9%) poljoprivrednika, te(0,6%) radnika koji obavljaju samostalne profesionalne djelatnosti. Procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju 2025. godine iznosila je(9,2% kod muške, a 13,4% kod ženske populacije) naspram stopi odu siječnju 2024. godine iu prosincu 2024. godine. Prema istom izvoru, ukupan broj zaposlenih (osiguranika, bez produženog osiguranja) u Republici Hrvatskoj bio je, te je županija sudjelovala s udjelom od 5,7%. Procijenjena stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj je 5,4%, izvijestili su izKrajem siječnja 2025. godine u OBŽ evidentirane su, odnosno(5,9%) više nego prethodna mjeseca, a(17,0%) manje nego u siječnju 2024. godine.Krajem siječnja 2025. evidentirano je, s udjelom od 57,9% naspram 42,1% nezaposlenih muškaraca. Udio nezaposlenih žena se u odnosu na prethodni mjeseczapostotna boda i u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 3,8 postotnih bodova.Gledano prema dobi, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe starije od(33,9%), dok udiou dobi od 15 do 24 godine iznosi 16,4%. Registrirana se nezaposlenost, u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine,u svim dobnim skupinama te dominira u starijim dobnim skupinama, od 55 do 59 godina (za 27,4% ili 593 osobe) i od 50 do 54 godine (za 25,8% ili 422 osobe).nezaposlenosti u odnosu na prethodni mjesec je kod osoba(za 8,9% ili 98 osoba), dok je jedino smanjenje zabilježeno kod najmlađe dobne skupine od 15 do 19 godina (za 2,4% ili 17 osoba).U evidentiranoj nezaposlenosti prevladavaju osobe saza zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike, odnosnood ukupno nezaposlenih.Slijede osobe sau trajanju odte(3.623 osobe ili 29,6%),(2.684 osobe ili 21,9%),(830 osoba ili 6,8%) te(504 osobe ili 4,1%). Od ukupna broja nezaposlenih,(ili 7,6%) su. Smanjenje nezaposlenih u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zabilježen je kod svih razina obrazovanja te dominira kod osoba sa završenom osnovnom školom (za 22,7% ili 789 osoba). Najizraženiji rast nezaposlenosti u odnosu na prethodni mjesec je kod osoba bez i s nezavršenom osnovnom školom (za 8,8% ili 75 osoba), dok smanjenje kod osoba sa završenim fakultetom (za 2,5% ili 21 osobu).U ukupnom broju nezaposlenih osoba u siječnju 2025. godine,(17,0%) tražile su posao, odnosno(0,4%) manje nego prethodna mjeseca i(12,3%) manje nego u siječnju 2024. godine. Preostalih(83,0%) imalo je prethodno radno iskustvo, a prije prijavljivanja na evidenciju Zavoda, najveći broj radio je u(1.677 osoba ili 16,5%),(1.402 osobe ili 13,8%),(1.263 osobe ili 12,4%) te(1.083 osobe ili 10,6%).