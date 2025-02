Bijelo-plavi

platili pogreške

lošeg postavljanja i izostanka

vodstvo

teško stizati

Takva analiza je vrlo lagana i jednostavna. Momčad kao što je Rijeka je došla ovdje i zabila nam dva pogotka, to je izvan konteksta. Mislim da smo mogli imati malo više brzine kao i energije u nekim trenucima utakmice. No, imali smo i svojih šansi s obzirom na naše stanje i okolnosti. Bili smo solidni na terenu. Trudili smo se, dečki su dali sve od sebe, Možda smo mogli raditi manje pogrešaka s loptom, no protiv iskusne momčadi kao što su oni ne možeš primiti dva gola i očekivati pobjedu

Federico Coppitelli.

Uvijek je žalosno izgubiti kod kuće

poraženi

Opet kažem, moramo razumjeti gdje smo i što nam je potrebno da budemo blizu momčadi kao što je Rijeka. Imamo dobar potencijal, no ovakve utakmice govore o određenoj razlici između nas i tri prvoplasirane momčadi koje imaju nešto više od nas u nekim aspektima igre. Njima treba manje toga kako bi pobjeđivali u ovakvim utakmicama. Normalno je da nitko ne želi izgubiti pred svojim navijačima. Zadnji smo poraz kod kuće imali prije šest mjeseci, uvijek je žalosno kada izgubiš kod kuće. Zasigurno bismo trebali imati više energije u nekim fazama utakmice, više brzine i agresivnosti u nekim duelima, posebno ofenzivnim. Kako to biva u nogometu, kada to izostane, rezultat je na strani protivnika. U ovom trenutku smo se namjerili na suparnika koji ima više iskustva i razumije neke stvari tijekom utakmice više od nas. Znamo da će i sljedeća utakmica s Hajdukom biti jednako teška, no potrudit ćemo se biti bolji nego danas.

Još jednom suskupokoje su učinili pred svojim vratima. To se posebno vidjelo kod prvog pogotka, a i drugi je posljedicaprave reakcije kod ubačaja iz prekida, tako da je Rijeka već do kraja prvog dijela utakmice imalaod 2:0. Kasnije je to bilojer je poznato kako Riječani primaju jako malo golova, a šanse koje su nam se ukazale ostale su tek na pokušajima da se nešto više napravi…, izjavio jeDakako da su se svi u našem taboru nadali drukčijem ishodu, međutim, na kraju smo nakon dužeg vremenana Opus Areni, drugi puta od Rijeke u ovoj sezoni.