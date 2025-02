Sanitarna, poljoprivredna i tržišna inspekcija Državnog inspektorata

pojačane

429 inspekcijskih nadzora

238 nepravilnosti.

43 inspekcijska nadzora

112 nepravilnosti.

nemaju

ne provode

nedostaci

12 %

nemaju

236 novčanih kazni, 67 upravnih mjera, 11 optužnih ili prekršajnih naloga i 54 oportuniteta

Tržišna inspekcija

141 inspekcijski nadzor

129 nadzora pekarnica

12 nadzora pekarnica

53 inspekcijska nadzora

51 rješenje

23 slučaja

3.981,68 eura

37 prekršajnih naloga

43 povrede

pisanog prigovora

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je tijekom siječnja i početka veljače obavljalainspekcijske nadzore u objektima koji obavljaju proizvodnju i/ili prodaju kruha te pekarskih proizvoda na području cijele Hrvatske. Obavljeno je ukupnou kojima je utvrđeno ukupnoSanitarna inspekcija je u navedenom razdoblju obavila ukupno 1u kojima je utvrđenoNajčešće utvrđene nesukladnosti odnosile su se na poslovima rukovanja s hranom u velikom broju objekata zatečeni su djelatnici kojipoložen obavezan tečaj zdravstvenog odgoja, redovito sezdravstveni pregledi djelatnika u skladu s odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, značajnijiutvrđeni su u pogledu higijenskih i sanitarno tehničkih uvjeta u objektu, neprovođenje uspostavljenih sustava samokontrole na principima HACCP-a.Poražavajuća je činjenica da je uod ukupno nadziranih objekta utvrđeno da uopćeuspostavljen sustav samokontrole (HACCP). Za utvrđene nesukladnosti sanitarna inspekcija poduzela je propisane mjere sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima (ukupnosukladno zakonskom propisu).je u navedenom razdoblju obavila ukupno, od togakoji obavljaju proizvodnju i prodaju pekarskih proizvoda ikoji obavljaju isključivo prodaju gotovih pekarskih proizvoda. Uutvrđeno je da trgovac ne vodi isprave o stanju robe na način propisan odredbama članka 16. Zakona o trgovini. Slijedom utvrđenog, doneseno jeo zabrani obavljanja djelatnosti trgovine do otklanjanja nepravilnosti a najkraće na rok od 30 dana, te su do sad, trgovci uotkupili mjeru zabrane tako da su otkloni nepravilnosti i uplatili iznos odu Državni proračun. Tržišna inspekcija je do sad podnijela sedam optužnih prijedloga, te je izdalaJednako tako, tržišna inspekcija je u predmetnim inspekcijskom nadzorima utvrdila i ukupnoodredbi Zakona o zaštiti potrošača vezano uz neisticanje obavijesti o načinu podnošenja, isticanja cijena. Za utvrđene povrede Zakona o zaštiti potrošača poduzete su propisane mjere, kao i primjena načela oportuniteta za povrede za koje su nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora.