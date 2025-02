jednu od najvećih zvijezda

Osijek

Fedde Le Grand

najvećim svjetskim festivalima

Tomorrowlanda, Ultra Music Festivala, EDC-a i Coachelle

Opus Areni!

Uz njega nastupaju:

Yakka

Marko Felinger

Early Bird

15€

Eventim.hr

Crodux, Petrol i Tisak Media poslovnicama

Početak ljeta donosikoju jeikada ugostio!, legenda elektronske scene, DJ i producent koji je nastupao napoput, premijerno dolazi u Osijek! I to – na prvom eventu ikada održanom naNjegovi hitovi “Put Your Hands Up For Detroit”, “Let Me Think About It”, “So Much Love” i “Rhythm Of The Night” postali su klupske himne s milijunskim pregledima, a sada ćete imati priliku doživjeti ih uživo uz spektakularan audio-video doživljaj koji će Opus Arenu pretvoriti u najveći plesni podij u regiji!– autor hita “Plešem Sama”, pjesme koja je tjednima bila na vrhu svih radijskih top ljestvica! Ovaj talentirani producent i DJ iz Nove Gradiške surađivao je s nekim od najvećih imena elektroničke scene i sada donosi svoju energiju u Osijek!– miljenik osječke publike, rezident legendarnog kluba Oxygene, nastupao na festivalima poput Exita i godinama gradi prepoznatljivi zvuk koji osječka publika obožava!ulaznice po cijeni oddostupne su online naili fizičke na svim. Uskoro više detalja o VIP paketima.