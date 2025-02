Osijek

DOBRO World Cup

rekordan broj i sportaša i zemalja

Nakon preliminarne, došli smo i do definitivne prijave za DOBRO World Cup Osijek. Jako smo sretni i zadovoljni što imamo rekordan broj prijavljenih zemalja, njih čak 50, što je ukupni rekord u Svjetskom kupu ikada. Do sada su tu prednjačili kvalifikacijski turniri za Olimpijske igre i Svjetska prvenstva, Cottbus, Baku i Doha koji su uvijek imali najveći broj prijavljenih

Vladimir Mađarević

Uspjeli smo to svojim inovacijama i idejama koje smo predstavili Svjetskog federaciji, a to su dupli nagradni fond koji će iznositi 65.000,00 CHF, a svaki finalist dobit će dvostruku novčanu nagradu, te nagradni fond za trenere u iznosu od 12.000,00 CHF koji će biti raspodijeljen trenerima osvajačima medalja. To sve nema nitko drugi u Svjetskom kupu. Uz to, imamo i javno izvlačenje startnih brojeva u najljepšem osječkom parku, razne zabavne sadržaje i niz drugih produkcijskih inovacija koje radimo u dvorani. Sve to su prepoznali gimnastičari, treneri, suci i naše kolege iz cijelog gimnastičkog svijeta i nagradili nas ovako velikim prijavama.

urelom Benovićem, Tinom Srbićem i Filipom Udeom

Dolaze nam između ostalih gimnastičke zvijezde iz zemalja koje se rijetko pojavljuju na Svjetskom kupu - Japanci, Amerikanci, Kinezi, Britanci, Korejci… Sretni smo što imamo i rekordan broj sportaša, dvostruko veći nego je Osijek ikada imao. Do sada smo najviše imali 160 sportaša, a sada ih je prijavljeno 300! S trenerima, sucima, liječnicima, fizioterapeutima, psiholozima i ostalim članovima delegacija prelazimo brojku od 600 ljudi. Pa još publika i fanovi koji će im se pridružiti… Napunili smo sve hotelske kapacitete našeg grada pa ćemo se proširiti i na okolna mjesta - Đakovo, Beli Manastir, Valpovo i Vukovar. Bit će sve ovo i veliki izazov za nas u organizaciji, kako zbog smještaja tako i prijevoza, treninga tolikog broja sportaša, ali i samog natjecanja.

Mađarevićev organizacijski tim svejedno se veseli tom izazovu.

O ovome smo i sanjali! Velika je to promocija za naš Osijek i Osječko-baranjsku županiju, Hrvatsku, ali i Hrvatski gimnastički savez i hrvatski sport. Imajući u vidu da elitna natjecanja kvalifikacijskih turnira dolaze iz mnogoljudnih zemalja s puno većim financijskim kapacitetom kao što su Turska, Njemačka, Egipat, Azerbajdžan i Katar, sada Hrvatska sa svojim malim Osijekom iskoči na prvo mjesto po broju natjecatelja i kvaliteti onih koji će nastupiti. Pazite, a ove godine još ne kreću kvalifikacije za OI i SP! Zato nam sve to daje veliki vjetar u leđa i optimizam da će u godinama koje su pred nama, kada krenu kvalifikacije, taj broj skočiti na još veći. To će nam onda stvarati nove slatke brige u organizaciji. A siguran sam da će to biti i novo obaranje rekorda. Moguće je da bi u tim godinama mogli doseći brojke koje ima Svjetsko prvenstvo. To bi bio fantastičan uspjeh za Hrvatsku i Osijek.

I ove godine će Hrvatska radiotelevizija u direktnom prijenosu slati signal u cijeli svijet. Prošle godine imali smo sliku u 90 zemalja, u preko 700 milijuna kućanstava mogla se pratiti slika iz našeg Grada na Dravi. Očekujemo da bi ove godine i ta brojka mogla biti još veća.

60.

Ovim novim olimpijskim ciklusom ulazimo i u novi sudački pravilnik, pred nama su i polaganja međunarodnih sudačkih ispita, pa će i s te strane natjecanje biti zanimljivo. Sve skupa će to biti festival gimnastike, strašno atraktivan događaj, na visokoj razini, kako produkcijski tako i u sportskom smislu s nastupima najboljih gimnastičara današnjice. Već sada možemo najavi spektakl za koji se treba pripremiti, odvojiti vrijeme i doći u naš Osijek uživati u vrhunskom sportskom događaju i niz zabavnih popratnih događaja, s koncertima i gastronomskim sadržajima u okviru DOBRO World Cupa.

37 klubova i udruga

I ove godine smo u top 5 najjačih sportskih manifestacija u Hrvatskoj koje su dobile maksimalan broj bodova i maksimalan iznos potpore od Ministarstva turizma i sporta. To je povjerenje koje ćemo svakako opravdati i ove godine

Tekst: Kristina Leovac

Foto: Marko Banić/Reroot

je srušio svjetski rekord!koji će se za dva mjeseca, točnije od 10. do 13. travnja po 16. put održati u osječkoj dvorani Gradski vrt, imat će“, otkrit će, direktor našeg Svjetskog kupa koji je od ove godine ušao u elitni kvalifikacijski dio za OI i SP.Osijek će tako vidjeti olimpijske, svjetske i europske pobjednike te najjaču hrvatsku mušku i žensku reprezentaciju predvođenu našim olimpijcima ANakon kvalifikacija 10. i 11. travnja, izravna televizijska slika s finalnih natjecanja 12. i 13. travnja ponovno će otići diljem svijeta.Nikada jedan turnir nije imao ni zainteresiranost sudaca kao osječki. Prijavljeno ih jeSve ovo prepoznalo je i Ministarstvo turizma i sporta koje je jučer potpisalo ugovore skojima je dodijelilo financijska sredstva za organizaciju velikih sportskih priredbi u 2025. Osijek je na vrhu uz teniski ATP Croatia Open Umag, atletski Memorijal Borisa Hanžekovića, hrvački Grand Prix Zagreb Open i košarkaški Pro 3x3 tour.“, najavio je Vladimir Mađarević.