– sve to u jednom nova je premijera HNK-a u Osijeku:. Prvi će hrvatski balet na daskama osječkog teatra u, zaživjetinakon praizvedbe u Zagrebu i to zahvaljujući koprodukciji s, od koje je potekla ideja, a koja izvedbu većinski i financira.U višestrukoj ulozi u „“, kako ga sam naziva,, potpisujući režiju, koreografiju i dramaturgiju, uz sudjelovanje u osmišljavanju kostima, scene i oblikovanja svjetla, što je na početku današnje konferencije za medije istaknuo Vladimir Ham, intendant HNK-a u Osijeku. S iznimnim ponosom i zadovoljstvom naglasio je važnost i ulogu koproducenata, koje je na konferenciji predstavljao osobno načelnik Dražen Tonkovac.Nimalo lak zadatak bio je onaj maestrakoji je – osim što dirigira izvedbama, tj. orkestrom – raspisao note za orkestar.– zahvalio je maestru Piskunovu intendantAdamovicheva partitura, izvrsno, iznenadila je maestra, koji se u nju zaljubio već na prvi pogled. Iz dana u dan bio je sve zaljubljeniji u glazbu i rad mu je na predstavi bio „“.S obzirom na to da o ovom baletu mašta posljednjih deset godina, sigurno ništa manje rajski osjećaj nije imao ni Ognjenović, koji nije propustio spomenuti zasluge(koji je, između ostaloga, ideju izložio, te pronašao zagubljene note), svih suradnika na projektu, bez kojih ne bi svjetlo dana ugledala ni zahtjevna scenografija, kostimi, svjetlo, specijalni efekti…– napomenuo je Ognjenović, zahvalivši Općini Čepin na financijskoj potpori, koja je autorskoj ekipi omogućila nesmetan rad.Potvrdio je to i načelnikkoji se u svom obraćanju ponajviše fokusirao na značaj i ulogu obitelji, ne samo za Čepin, nego i cijelu Slavoniju pa i Hrvatsku. Ovo nije prvi projekt Čepina koji ima izravne veze s obitelji Adamovich, a ova premijera svakako ne će biti jedina vezana uz bale Jela. Između ostaloga, u Čepinu je planirana premijera za, na Dan planeta Zemlje. Ovaj veliki projekt financijski je podržalo i, a premijeri će nazočiti i ministrica Nina Obuljen Koržinek, naglasio je to načelnik Tonkovac.– zaključio jeKostime je, uz Ognjenovića, radio(bilo je tu mnogo recikliranja starih kostima iz fundusa HNK-a, na što je Ognjenović posebno poseban), scenografiju studentica(iza koje su već neke suradnje na projektima u HNK-u), dizajn svjetla osmislio jeSvoj dolazak na premijeru u petak potvrdili su i članovi obitelji Adamovich.Cijela autorska i izvođačka ekipa dostupna je na poveznici