Jedinstveni europski broj 112

sustavna koordinacija

37 milijuna poziva

20 županijskih centara

24/7/365 dostupnost

20. godišnjica Centra 112

Područnog ureda civilne zaštite Osijek

podizanjem zastave

Zadnjih nekoliko godina imali smo niz izazovnih situacija, pa je obilježavanje 20 godina broja 112 prilika da se zahvalimo svim djelatnicima koji predano rade svoj posao u sustavu kako, kako se kaže, nikada ne spava. Na raspolaganju su sugrađanima 24 sata dnevno svih 365 dana u godini, spremni za izvanredne situacije, ali i za druge situacije kada je potrebno podizanje svih sastavnica civilne zaštite Osječko-baranjske županije, a njih je bilo od poplava, visokih vodostaja, požara do svih drugih intervencija. Od prije nekoliko godina djeluje i sustav ranog uzbunjivanja koji smo na području naše županije također imali priliku osjetiti i koristiti povodom onečišćenja zraka za vrijeme požara u tvrtki Drava International. Kao što znamo, i taj sustav je zaista dobro funkcionirao jer su sve sastavnice i ljudi u sustavu Ravnateljstva civilne zaštite i Županijskog stožera civilne zaštite zaista dobro obučeni i educirani. Na terenu i u svim situacijama pokazali su svoju spremnost, a isto tako i spremnost na suradnju sa svim ostalim sastavnicama. Broj 112, osim poziva, pruža i mogućnost informiranja, ali i uzbunjivanja i traženja informacije putem SMS poruka za gluhe i nagluhe osobe, kao i osobe koje se nađu u situacijama kada nisu u mogućnosti pružiti poziv nego se mogu jednostavno obratiti i na taj način. Siguran sam da će sustav i dalje dobro funkcionirati, a mi im čestitamo jubilarnu godišnjicu djelovanja i želimo što manje posla

Mato Lukić

Zvonko Grgec

Građani su prepoznali broj i pravilno ga koriste te službe mogu adekvatno odgovoriti na sve njihove potrebe. Tijekom prošle godine imali smo oko 110.000 poziva, a najviše ih je bilo usmjereno na hitnu medicinsku pomoć, zatim na sigurnosne događaje, slijede složeni događaji gdje su trebale intervenirati dvije ili više službi te oko 2.600 vatrogasnih događaja. Među najzahtjevnijim događajima u posljednjih 4-5 godina sigurno su bili požar u tvrtki Drava International u Osijeku te visoki vodostaji i poplave na Dravi i Dunavu. Prosječno imamo više od 9.000 poziva mjesečno, odnosno oko 300 dnevno, a iz tih poziva proizašlo je oko 32.000 događaja. Znači na području Osječko baranjske županije mjesečno imamo više od 3.000 događaja gdje interveniraju sve hitne službe, odnosno stotinjak događaja dnevno

Smanjenjem rizika i znanjem do sigurnije škole

Tekst i foto: OBŽ

u Hrvatskoj je uveden 11. veljače 2005. godine i time je uspostavljenasvih brojeva hitnih službi. Od tada do kraja 2024. godine zabilježeno je više odna broj 112, što potvrđuje ispravnost i potrebu njegova uvođenja i djelovanja. Sustav 112 u Hrvatskoj djeluje kroz, no nije samo operativno-komunikacijski centar već je i simbol solidarnosti i humanosti u izvanrednim situacijama. Temeljna obilježja broja 112 su da je ključni alat u izvanrednim situacijama, sustav koji nikada ne spava nego ima, komunikacija je prilagođena potrebama svih korisnika, preciznim lociranjem spašava se živote, zaprimanje hitnih poziva moguće je na hrvatskom i pet stranih jezika - engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački, djeluje i kroz SRUUK - Pravovremeno upozorenje koje spašava živote te kao podrška u kriznim vremenima.U Hrvatskoj se 11. veljače tradicionalno obilježava Dan europskog broja 112, a danas (11. veljače 2025. godine) ujedno se obilježava i jubilarnau RH. Tim povodom u Osijeku je u organizacijiodržan prigodni program koji je počeos logotipom 112 na Trgu Ante Starčevića, a okupljenim građanima obratili su se predstavnici Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Područnog ureda civilne zaštite Osijek.- rekao je, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije, koji je ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite OBŽ.Pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Osijeknaglasio je kako je uvođenje jedinstvenog europskog sustava 112 za sve hitne situacije u Republici Hrvatskoj u početku prolazilo i „prve bolesti“ ustrojavanja, nepoznavanje namjene broja, pa i zlonamjernog korištenja. Međutim, zahvaljujući i edukacijama, kontaktima, izjavama i prilozima u medijima došlo se do toga da je danas na primjer broj zlonamjernih poziva samo 0,1%.- ističe Zvonko Grgec.Program obilježavanja Dana europskog broja 112 i 20. godišnjica Centra 112 u RH nastavlja se u poslijepodnevnim satima održavanjem stručnog skupa „“.