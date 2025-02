emocija, sjajnih nastupa i teških odluka

The Voice Kids Hrvatska

zajedničkim

četvero divnih mladih ljudi

Iva i Ivan

Marko Tolja

Eliza, Pia, Vida i Mira

Pia Matković

lizu Andrejević

Ovu pjesmu bi netko sasvim zdrav otpjevao lošije nego ti i zato bravo

Vanna.

Mira Oštrić

Fenomenalistično

Gobac

Vida Magdalenić

Hvala ti za svjelost koju šalješ iz sebe

Mira Oštrić i Pia Matković

Petra, Sara, Erika i Amelie

Petra Duduković

Tako je, tako to treba. Bila si odlična'

Sara Zeba

Zapravo ne znam što želim reći i valjda ti je sve jasno. Bravo.

Mia.

Eriku Karačić-Šoljić

Danas sam luda

Amelie Dinarina Šimić

Sara Zeba i Petra Duduković

Gopca

Lota, Marino, Ena i Nina

Lota Knežević

Ti si jedna mala, emotivna, ljubavna hidrogenska bomba. Svi se zaljube odmah'

Marino Vrgoč

Ene Nižić

Nina Vujević

Koji je ovo Voice? Mali? Veliki? Iz svemira? Bravo Nina'

Nina Vujević i Marino Vrgoč

Mia

Leonardo, Sofia, Luana i Hana

Leonardo Rados

Nismo te do sada vidjeli ovako emotivnog i nježnog na sceni i taj dio smo htjeli pokazati

Sofie Makar.

Zabavljala se jesi i to smo svi vidjeli i osjetili. Bravo i na koreografiji

Hana Bakić

Luana Špelić

Kao da ništa ne postoji odvela si nas, povela u taj svijet ispod mora i ja nisam htjela izroniti. Bravo

Luana Špelić i Leonardo Rados

Ponosna sam na sve vas'

The Voice Kids Hrvatska'

Iva Šulentić i Ivan Vukušić

Tekst i foto: The Voice Kids Hrvatska/HRT

Uz podsjećanje na iznimno napete troboje pune, u subotu je na redu bila polufinalna emisija ''.Počela jeglazbenim brojevima timova polufinalista uz veliku potporu njihovih mentora i publike u studiju. U svakom timu ostalo je pos prelijepim glasovima. Njih šesnaestero vidjeli smo i čuli na početku, a na kraju će samo njih osmero u finale. Težak je zadatak ponovno bio pred mentorima jer ovo je posljednja večer u kojoj oni biraju. U finalu odlučuju samo gledatelji.Nakon što su voditeljipodsjetili na pravila, vrijeme je za predstavljanje prvog tima polufinalista, a ovu večer otvario je tim kojem je mentor. U priči o njima podsjetili smo se da su u timu četiri sjajne mlade pjevačice. Prva je nastupilai izvela pjesmu 'Je Veux' (Zaz). Ne samo da je samo za ovaj nastup naučila francuski koji inače ne govori nego je i svirala instrument 'kazoo'.Dobila je komplimente i Marka i ostalih mentora, a onda je došao red na Ekoja je, bez obzira na prehladu, sigurno izvela pjesmu 'Reflection' (Mulan/CH. Aquilera). '', rekla jeNa scenu dolazi i treća članica Toljina tima, a to jei posebno snažno izvodi zahtjevnu pjesmu 'A Natural Woman' (Aretha Franklin).', kratko je dojmove svih mentora sažeo. Za kraj nastupa tima mentora Tolje pjesmu “Oh, Happy Day” (ver. Iz Redovnice nastupaju) izvela jeu jednoj sasvim posebnoj igri u kojoj su sudjelovali i mentori i publika. '', rekao je mentor. Vrijeme je za odluku i Tolja je iskreno rekao da što god odluči da je pogriješio jer sve četiri apsolutno zaslužuju finale. Mogu proći samo dvije i mentor je odlučio da su to. Uz niz komplimenata za Vidu i Elizu koje ne idu u finale, vrijeme je za novi tim kojem je mentorica Vanna.U Vaninu timu suza koje je mentorica rekla da nijedna od njih nije imala ideju da će proći i kako su se iskreno iznenadile zbog polufinala. Nakon priče o njihovim pripremama, probama i atmosferi pred polufinale, na scenu je prva izašlai s mnogo energije izvela pjesmu “Tako lako” (Zorica Kondža). ', zadovoljno je prokomentirala Vanna , a i ostali mentori nisu štedjeli svoje komplimente.Pjesmu 'Pruži mi ruku' (Zsa Zsa) svojim 'šuštavim' glasom izvela jeuz veliku potporu publike u studiju. '', rekla jeZsa Zsa, koja je bila u publici u studiju, skidanjem šešira simbolično je nagradila tu izvedbu. Došao je red na najmlađu polufinalisticukoja je otpjevala pjesmu '' (Josipa Lisac). Uz puno simpatije i potpore - i publike i mentora i ona je dobila mnogo komplimenata za svoj nastup.Nakon njeizvela je pjesmu 'To Love You More'“ (Celine Dion) i oduševila sve u studiju, kao i mentore. Za nastup je iz publike dobila i nekoliko plišanaca koje će darovati. Vrijeme je odluke i Vanna , vidljivo lomeći u sebi, odlučuje da u finale idu. Uz lijepe riječi Vanna se oprostila od Erike i Amelie.Na redu je tim mentorau kojem su. Veselo, energično, zabavno i 'pomaknuto' na način njihova mentora bilo je na pripremama za polufinale . Prva je nastupilas pjesmom 'How Far I'll Go' (Auli'i Cravalho)., rekao je Gobac. Nakon nje na scenu je došaos pjesmom “Parlami D'more Mariu” (AchilleTogliani). Nizali su se komplimenti mentora na ovaj nastup i šarm kojim je Marino donio ovu pjesmu. 'Chain Of Fools' (Aretha Franklin) bio je izbor, a na njezin nastup nitko u studiju nije ostao hladan. Uz sjajan bend energično i sigurno izvela je ovu zahtjevnu pjesmu na veliko zadovoljstvo svojeg mentora. Posljednja iz tima Gobac nastupila jes pjesmom “River” (Bishop Briggs). ', iskreno je prokomentrirao Gobac. Došlo je vrijeme odluke i uz vidljivo emotivnog mentora dalje idu. Iako je dogovor da u timu nema suza, bilo ih je itekako - i radosnica i onih od siline emocija.Još je ostao timu kojem su, koje je mentorica predstavila sa svim svojim posebnostima svakoga od njih. Vidjeli smo i njihove pripreme, a onda je na scenu prvi došao i nastupioi prateći se na gitari izveo pjesmu 'Jubi san vašu ćer' (Ibrica Jusić).', zadovoljna nastupom rekla je Mia. 'Ain't Nobody' (Chaka Khan) bio je izbor „energetske bombe“', rekla je mentorica.Emotivnu i nježnu izvedbu donijela jes posebnom baladom “Nisi više moja bol” (Gibonni). Vidno taknuta ovim nastupom bila je Mia i svi mentori, ali i publika. I za kraj je nastupilas pjesmom 'Part Of Your World' (Mala sirena/Halle Balley). '', nizala je komplimente Mia i ostali mentori. Vrijeme je za zadnju odluku za još dva mjesta u finalu. Mia je odlučila da u finale idu. ', dodala je Mia i iskrenim i toplim riječima zahvalila svojem timu.Osmero je mladih pjevačica i pjevača, dobili su svoje mjesto u finalu emisije '“. Nakon što su ponovno izašli na scenu uz veliku potporu publike i mentora, voditeljinajavili su veliko finale iduće subote, 15. veljače, na Prvom programu HRT-a. U finalu glasaju i odlučuju jedino i isključivo gledatelji.