amjenu brojila/ugradnju novog brojila provode djelatnici HEP ODS-a/ovlaštenog kooperanta HEP ODS-a, na temelju valjanog radnog naloga. Sukladno članku 88. Pravilnika o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, HEP ODS u roku od 15 dana od dana zamjene brojila šalje korisniku mreže potvrdu o izvršenim radovima, pripadajućim plombama, završnom očitanju stanja brojila i početnom očitanju stanja novog brojila

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Do kraja 2029. godineće zamijeniti brojila u svim kućanstvima, njih oko. Sve u sklopu investicije vrijedne. Do sada je zamijenjeno oko, a brojka se povećava svakog dana.Zamjena brojila, traje svega desetak minuta. No, rezultat jeočitavanje struje, te u konačnici čak i ušteda na računima. Projekt, ističu iz HEP-a, predstavljaprema energetskoj tranziciji i unapređenju infrastrukture. Ugovor o financijskoj podršci kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) potpisan je u siječnju 2024. s provedbom do 30. lipnja 2026. godine.Osim što treba omogućiti pristup brojilu kojeg treba zamijeniti, vlasnik nekretninedrugih obveza po pitanju zamjene brojila. Trošak nabave i ugradnje samog brojila u potpunosti snosiodnosno postupak je– Z, kažu iz HEP ODS-a za portal Baustela.hr