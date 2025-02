sunčano vrijeme

tmurni oblaci i kiša

promjenjivo oblačno

-3°C

5°C

razvedravanje

pretežno vedro vrijeme

-3°C

6°C

kiša

1°C

4°C

oblačno uz kišu

1°C

3°C

susnježica

snijeg

Foto: Osijek031.com/Arhiv

I dok će danas prevladavati, u novom tjednu stižuSutra će biti. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU utorak na kratko,. Tijekom dana. Jutarnja temperatura do, a dnevna doOblačno vrijeme već u srijedu, a prema kraju dana stiže i. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU četvrtak i petak pretežno. Jutarnja temperatura do, a dnevna doPrema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, za subotu je najavljena, a za nedjelju.. No, daleko je vikend.