Tekst i foto: OBŽ

U okviru projekta "" i obilježavanjau četvrtak navečer (6. veljače 2025. godine) uodržana je panel rasprava „“. Rasprava se odvijala u formi podcasta između dva panelista s četiri sadržajne cjeline, i to: „“, „“, „“ i „“.Panelistice su bileiz područja medicinskih znanosti, umjetnosti, kulture i poduzetništva te žena koja je preboljela moždani udar. To su doc.dr.sc., specijalistica radiologije i subspecijalistica intervencijske radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek i Medicinskog fakulteta, dr.sc.viša predavačica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, doc.prim.dr.sc., specijalist neurologije i subspecijalist za cerebrovaskularne bolesti na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek te predavačica na Medicinskom fakultetu u Osijeku i na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, mr.sc., licencirana predavačica u području obiteljskih poduzeća, suradnica Centra za poduzetništvo, predavačica u HUP-ovom programu za usavršavanje menadžera, konzultantica mnogih obiteljskih poduzeća, ambasador poduzetništva žena RH pri EU, prof.dr.sc., redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i voditeljica Katedre za menadžment, organizaciju i poduzetništvo,, prof, ravnateljica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek i, mag. ing. techn. aliment. koja je preboljela moždani udar. Jedini panelist je bio dr., specijalist kliničke psihologije, vlasnik privatne psihološke prakse u Osijeku specijalizirane za kliničku psihologiju koji je veći dio svog profesionalnog iskustva stekao radeći kao psiholog na Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek.Naglasak panela je bio na raspravi o nerazmjernoj raspodjeli odgovornosti, prekomjernom opterećenju, manjku podrške i ostalim uzrocima koji izlažu žene povećanom riziku od raznih zdravstvenih izazova, a koje one često ne prepoznaju, ne priznaju ili pak podcijene - odkao jednog od tri najčešća uzroka smrti. Naravno, cilj panela je bio da se nazočnima i javnosti ukaže na značaj prevencije moždanog udara kod žena, kao i ranog prepoznavanja i učinkovitog liječenja te potakne žene na preuzimanje brige za vlastito zdravlje i podizanje svijesti o rizicima i posebnosti moždanog udara kod žena, a u ozračju uloga, snage i prirode koju žena ima u društvu.