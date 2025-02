Moždani udar

Danas smo na Trgu Ante Starčevića u Osijeku obilježili središnji događaj našeg projekta „Žene u crvenom“, projekta koji je vezan uz obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv moždanog udara u žena, poznatog kao Dana crvenih haljina. Posebno nam je drago što su se građani odazvali ovoj manifestaciji, što su tijekom lijepog prijepodneva mogli odraditi vježbe na ergometru, uz veslača Veslačkog kluba Iktus. Svi su mogli pogledati i dobiti upute kako treba pravilno izvoditi fizioterapeutske vježbe, što su im prikazali učenici Medicinske škole iz Osijeka, a potom i što je zdravo konzumirati kako bi prevenirali sve čimbenike vezane uz nastanak moždanog udara. Pripremu zdravih zalogaja korištenjem zdravih namirnica, zdravih napitaka, smoothija i čajeva su pokazali učenici Ugostiteljsko-turističke škole Osijek. I ono što je najbitnije, svi su mogli dobiti stručne savjete liječnika i medicinskih sestara, patronaže Doma zdravlja OBŽ iz Osijeka. Vidjeli smo da su ljudi zainteresirani za mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, da žele vidjeti i osvijestiti se o svojim potrebama i zdravlju te se potruditi u provođenju prevencije kako bi spriječili moždani udar i druga oboljenja

je bolest povezana sstopom smrtnog ishoda i prvi je uzrok smrtnosti i invaliditeta u Republici Hrvatskoj. Godišnje pogađa više od, a okoima fatalni ishod, a od toga čak 3.000 su žene. Iako su žene znatno pogođenije, svijest o tome je niska, slabo su prepoznati čimbenici rizika, kao i posljedice koje nadmašujuPozornost na važnost ovih pitanja već sedmu godinu zaredom potiče i, a jedna od aktivnosti na tom planu je projekt „“, koji nije samo manifestacija povodom obilježavanjakao nacionalnog dana borbe protiv moždanog udara u žena nego je težište na podizanju svijesti i edukaciji o prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti.U sklopu ovogodišnje programa projekta „“ danas (6. veljače 2025. godine) nau Osijeku organizirano jete niz edukativnih aktivnosti - stručnih savjetovanja građana o rizicima nastanka i prevenciji moždanog udara, prikazi fizioterapeutskih vježbi, vježbi na ergometru, zdrava prehrana…- kazala je, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje OBŽ.Danas, u četvrtak, 6. veljače, u 18.00 sati u HNK u Osijeku održat će se panel rasprava pod nazivom „“. Naglasak će biti na raspravi o nerazmjernoj raspodjeli odgovornosti, prekomjernom opterećenju i manjku podrške koji izlažu žene povećanom riziku od raznih zdravstvenih izazova, a koje one često ne prepoznaju, ne priznaju ili podcijene - od mentalnog zdravlja do moždanog udara kao jednog od tri najčešća uzroka smrti. Rasprava će biti organizirana u formi podcasta između dva panelista sa četiri sadržajne cjeline, i to: „“, „“, „“ i „“. Panelisti su renomirani stručnjaci iz područja medicinskih znanosti, umjetnosti, kulture i poduzetništva te žena koja je preboljela moždani udar, a to su doc.dr.sc., dr.sc., doc.prim.dr.sc., dr., mr.sc., prof.dr.sc.