gotova

211.638 glasova

144.732 glasača

Potrošači su u najvećem broju glasno i jasno izrazili zahtjev da se, osim ponavljanja jednodnevnog bojkota svih oblika kupovine petkom, provode i bojkoti trgovačkih lanaca u trajanju od tjedan dana. Bilo je i drugih zanimljivih prijedloga, no navedeni su bili u većini. Slijedom toga, jednodnevni bojkot svih oblika potrošnje ponavlja se i u petak, 7. veljače 2025. od 00-24 sata

Lidla, Eurospina i DM-a

Konzum

subotu, 8.

petak, 14. veljače

Anketa je provedena u vremenu od 00-24 sata dana 5. veljače 2025. Na žalost, tijekom razdoblja glasanja dva puta je zbog velikog odziva došlo do pada servera, te je istoga dana i teleoperater HT imao telekomunikacijskih problema koji su otklonjeni oko 13 sati. Zbog navedenih razloga pristup anketi nije bio moguć više od pet sati, što je dijelom utjecalo na reprezentativnost.



No, bez obzira na spomenute okolnosti, zabilježeno je ukupno 211.638 211.638 glasova od 144.732 glasača. Odlukom potrošača prvi trgovački lanac koji ćemo bojkotirati tjedan dana, od subote, 8. veljače do petka, 14. veljače 2025. je „Konzum

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Rezultati ankete koju je platforma " Halo, inspektore " jučer objavila je. Zabilježeno je ukupnood", objavili su na svojoj Facebook stranici.Nakon što je završen tjedni bojkot, odlučeno je da će se na tjedan dana bojkotirati. Tjedni bojkot počinje ua završava u“, dodaju u objavi.