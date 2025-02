masovni bojkot trgovina

cijeli poziv

Govore da su prosvjedi potrošača izgubili snagu , da smo se ispuhali . Poručuju nam da nećemo ništa postići s bojkotom. Savjetuju nam da smanjimo „histeriju“. Neobično lijep stav o onima od čije potrošnje dijelite dobit na slatke šnite.



Jesu li potrošači u očima trgovaca, pa i nekih ekonomskih analitičara i onih koji se naslanjaju na profit trgovačkih blagajni samo histerična rulja koja sad unosi nered u njihov skladno posloženi svijet na ovom malom tržištu ? Sramite se.



Sramite se tako ponižavati one koji vas drže na tržištu. Biste li mogli nazvati histeričnim i jednog potrošača i oglušiti se na njegove zahtjeve na njemačkom, talijanskom, francuskom ili austrijskom tržištu kada iskazuje nezadovoljstvo za puno manja poskupljenja, a s puno više novca u kućnom budžetu ?



Prebacujete lopticu na proizvođača. Skrećete fokus . Ne, mi nismo prozvali domaće proizvođače. I želimo više domaćih proizvoda na policama. I jaču domaću proizvodnju. I više malih OPG-ova. Ribara. Vrijednih ljudi koji nešto proizvode.



Prozvali smo trgovačke lance, vaše marže, vaše čini se bahate strategije koje primjenjujete na hrvatskom tržištu i sve koji su u tom nizu do proizvođača. I sve koji su svojim propuštanjem činjenja i politikama doveli do ove situacije.



Koliko ste pojačali oglašavanje, marketing, PR objave to svi vidimo. Bombardirate nas reklamama i popustima kao nikad. Koliko to plaćate ? Zašto pola tih novaca ne uložite u smanjivanje krajnjih cijena proizvoda i usluga koje mi plaćamo na blagajnama? Pa zar nisu ti novci zapravo i naši koje smo vam dali kupujući ili koristeći vaše usluge kod vas?



Akcije koje nudite, zaključavanje cijena koje najavljujete – nije dovoljno .



Zbog toga potrošači ne odustaju. Idemo dalje. Idemo u petak opet - SVE !



Ostavit ćemo svoj novac u svom novčaniku i U PETAK, 7. VELJAČE 2025. Potrošači, pokažimo da smo jedinstveni. Budimo dosljedni . Smanjimo svu potrošnju. Još jače. Još uvjerljivije nego do sada! POŠALJIMO SVIMA, A NE SAMO NJIMA, NOVU SNAŽNU PORUKU: DOSTA NAM JE!Svatko o nas može bojkotirati koji god dan želi u tjednu, odustati od kupovine kojeg god proizvoda želi, prestati odlaziti u trgovački lanac za koji se sam odluči. Ali ostanimo zajedno i dosljedni u jednom danu – ZAJEDNO, U PETAK, SMANJITE SVE ŠTO MOŽETE.



Da ilustriramo zašto smo nezadovoljni , zašto sumnjamo da se vi oko nas, od trgovaca do dobavljača, uvoznika, raznih mutikaša i lovaca u mutnom, dogovarate na našu štetu, zašto se osjećamo prevareno, oguljeno? Pa evo, na primjer: Lino Lada u KTC-u 3,29 € i Lino Lada u Konzumu isto 3,29 €. Slučajno? A ista ta naša domaća Lino Lada za njemačkog potrošača u trgovini EDEKA za 2,49 €. Ili vrećica Kiki bombona - naš proizvod na hrvatskim policama na akciji 1,29 €, a isto toliko redovna cijena na njemačkoj polici. I za kraj još jedan apsurd: „zaključana“ cijena za Vindijin Choco Loco, mliječni puding s čokoladom i vanilijom – 1,85 € eura, a isti taj proizvod u Sloveniji na policama austrijskog trgovačkog lanca Hofer košta 1,19 €. Izgubili ste povjerenje hrvatskog potrošača. I morat ga ponovno zaslužiti.



U PETAK, 7. veljače 2025. NE KUPUJEMO I NE TROŠIMO. OD SUBOTE NE IDEMO U JEDAN TRGOVAČKI LANAC KOJEG VI ODABERETE U ANKETI KOJA JE PONOVNO AKTIVNA!



Pokažimo da se val nezadovoljstva stanje na hrvatskom tržištu nije „ispuhao“, smanjio kako to tvrde mnogi koji nam se smiju u lice. Pokažimo opet jedinstvo Hrvatske. I svih potrošača. Obustavimo potrošnju. Svega.

