U ciklusukojeorganizira za poduzetnike i sve one koji su uključeni u poslovni svijet u okviru projekta Poduzetnički obzor, sljedeći u nizu je seminar pod nazivom "". Seminar će se održatigodine u, Županijska 4, Osijek, s početkom u, a predviđeno trajanje je do 13 sati.Ovaj seminar, koji organizira Nacionalno koordinacijsko središte (NKS) u suradnji s Osječko-baranjskom županijom, posvećen jei implementaciji Zakona o kibernetičkoj sigurnosti u mikro, malim i srednjim poduzećima. Sudjelovanjem na seminaru polaznici će dobiti sve potrebne informacije o Nacionalnom koordinacijskom središtu za kibernetičku sigurnost (NKS), uslugama i mogućnostima koje nudi IT sektoru, sve relevantne informacije o Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti i pripadajućoj Uredbi – što donosi novi zakonodavni okvir i kako se najbolje pripremiti kao i informacije o Nacionalnom CERT-u i prijavi kibernetičkih incidenata. Kroz interaktivnu radionicu polaznici će dobiti priliku za razmjenu iskustava i prijedloga u vezi s potrebama u području kibernetičke sigurnosti te za umrežavanje i razmjenu iskustava kao i povezivanje s relevantnim dionicama iz industrije i stručnjacima iz poslovnog i javnog sektora.- Predstavljanje NKS-a (CARNET - NKS)- Implementacija Zakona o kibernetičkoj sigurnosti (Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost, SOA)- Pauza- Predstavljanje Nacionalnog CERTa, načina prijave incidenata i CERT-ovih usluga (CARNET – Nacionalni CERT)- Interaktivna radionica razmjene iskustava i prijedloga u vezi s potrebama u području kibernetičke sigurnostiZa sudjelovanje na ovom seminaru potrebno je popuniti i poslati obrazac prijave najkasnije do 10. veljače ove godine.