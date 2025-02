prvi puta

momčad Osijeka

dvije uzastopne

Dinamom

borbenošću i disciplinom

Jugović i Jelenić

Matkovića

Današnja je pobjeda nagrada za sve nas, za momčad prije svega, od prvog do zadnjeg igrača, za sve ljude koji ovdje rade. Od ekonoma do svih vas, svih koji su ovdje su dali dio u nekom postotku koji nas je doveo do pobjede nad Dinamom. Jutros smo izgubili dvojicu igrača koji su trebali igrati. Nikada ranije mi se nije dogodilo da na dan utakmice izgubim dvojicu igrača. No, zamjene su bile spremne. To znači da tijekom tjedna svi dobro rade i da su spremni pomoći kada zatreba

Federico Coppitelli

Na dobrom smo putu do potrebnog mentalnog sklopa na terenu

pritisak

Danas smo imali manju kontrolu lopte u usporedbi s našom prethodnom utakmicom, no dobro smo kontrolirali situaciju u šesnaestercu i bili smo vrlo efektivni u kontranapadima. Zabili smo dva, odnosno i tri pogotka, budući da nam je jedan poništen. Naravno da smo iznimno zadovoljni i nadamo se da smo na dobrom putu do mentalnog sklopa koji nam treba. Rekao sam dečkima prije početka da budu samouvjereni i hrabri, da imaju puno odlučnosti na terenu. Riječ dana za nas je – hrabrost. Da smo imali „normalnu“ momčad, bolje bismo se suočili s poteškoćama koje smo imali. No, bili smo jako dobri. Imali smo dobru komunikaciju i energiju, a kada smo ovakvi, svima je teško igrati protiv nas. U takvim okolnostima, može se pobijediti, odigrati neriješeno ili izgubiti… Naša brzina u igri mora biti učestalo ovakva.

Atmosfera je bila fantastična!

Marka Malenice

Moram reći da je atmosfera na tribinama bila fantastična! Želim se stoga zahvaliti našim navijačima i svima koji su nam pomogli na ovom našem „putovanju“. Također, mislim da je naš poništeni gol za svega dva-tri centimetra u situaciji kada smo mogli povesti 2:0 nešto što može „ubiti“ nogomet. Nakon njihovog izjednačenja na 1:1, opet smo počeli igrati, imali smo svojih šansi i u konačnici smo zabili za pobjedu. Čestitke dečkima, još jednom. Bili su sjajni! Nemam što posebno za reći, zaslužili su slaviti. Protiv Dinama ne možeš osvojiti bodove, ako vratar nema svoj dan. Bravo i za Malenicu, naravno!

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Valjdau povijesti, a sasvim sigurno u HNL-u,ostvarila jepobjede nad! Iznimnomu igri, Bijelo-plavi su uspjeli nadomjestiti i neke sasvim neočekivane izostanke.su se razboljeli otpali iz svih kombinacija na sam dan utakmice, no ogromnim zalaganjem i kolektivnim pristupom naši su nogometaši izdržali suparničke nalete i slavili pred svojim razdraganim navijačima. Na kraju je bilo 2:1, uz jako punu uzbuđenja na terenu. Dakako da su i Modri imali svoje jako dobre prilike, spašavala nas je u par navrata i vratnica, no isto tako je i Osijeku poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa, ustvrdio jeNije bilo nimalo lako izdržatikojega su stvarali gosti, statistika je bila na njihovoj strani, međutim, znamo da to u nogometu uopće ne mora nešto značiti. Naši su dečki iskoristili svoje šanse, organizirano se i čvrsto branili kada je protivnik dolazio u situacije za gol, a u nekim situacijama nam je i sreća bila naklonjena. No, znamo da ona prati hrabre. Osječani su to svakako bili u ovom derbiju.Navijanje je također bilo odlično, a što tek reći za obrane?! Još jednom je potvrdio svoju klasu između vratnica i navijači su ga, baš kao i većina izvjestitelja, proglasili igračem utakmice.