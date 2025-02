Hrvatska

Tekst: HTS

Foto: Mario Ćužić/HTS

je jednu pobjedu udaljena od plasmana u drugo kolo! Nakon prvog dana susreta prvog kolau Osijeku naši tenisači protiv Slovaka vode s. Zaslužni za to sunakon slavlja u sudarima sAjduković je slavio protiv Kleina (153. na ATP listi) 7:6 (4), 6:3. Najveća su uzbuđenja viđena u prvoj dionici gdje je kod 5:4 naš tenisač na svoj servis imao tri vezane set-lopte, ali mu je Slovak ipakpočetni udarac. Ipak, Duje nakon tie-breaka dolazi dood 1:0. U drugom je setu odlučio break našeg tenisača u šestom gemu nakon čega je sigurnom igrom odjurio do prvog boda za našureprezentaciju i ostvario ukupno treću pojedinačnu pobjedu u ovom natjecanju.“, rekao jeje nakon toga odigraoprotiv najboljeg gostujućeg igrača(127. na ATP listi) i potpuno ga deklasirao – 6:2, 6:2. Dino je tijekom meča u četiri navrataservis Kovaliku, a na svoj je početni udarac spasio sve četiri break-lopte te tako donio ogromnu prednost našoj vrsti uoči subotnjih dvoboja. Prižmiću je ovo premijerna pobjeda u Davis Cupu.“, rekao je Prižmić.Sve bi već moglo biti odlučeno nakon susreta parova (početak u 13 sati), kada biu dvorani Gradski vrt trebali igrati protiv. Nakon njih bi, ako to bude potrebno, na teren trebali, dok bi mogući peti susret igrali“, rekao je izbornik Velimir Zovko.