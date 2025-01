Porezna uprava

3.576.698 računa

54.420.755,02 eura

3.221.643 računa

49.191.043,01 eura

veći 11%

1.581.005 računa

20.009.818,61 eura

1.336.680 računa

17.379.990,37 eura

18%

15%

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

objavila je podatke o izdanim računima, odnosno o današnjoj potrošnji:U petak 31.01. do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je, a iznos računa iznosio je, u petak 24.01.2025.godine do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je, a iznos računa iznosio jeIz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 31.01.2025. do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. do 15:00 satiPodaci za Djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla:U petak 31.01. do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je, a iznos računa iznosio je, u petak 24. do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je, a iznos računa iznosio jeIz podataka je vidljivo da ​​je broj računa u petak 31.01.2025. do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01. do 15:00 sati većidok je iznos računa također veći za