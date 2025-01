Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

Među njima se posebno ističe 14 velikih sajmova, 2 summita, 23 konferencije te 12 događanja koja su obilježila posebne dane ili bila posvećena dodjeli prigodnih nagrada. U 2023. godini održana su ukupno 23 događanja, a u 2024. godini njih 28. Ovu godinu započeli smo s 10. jubilarnim WineOs-om i 2. Sajmom obrazovanja, a u nastavku godine očekuje nas još 11 velikih manifestacija, pri čemu je Gospodarski centar organizator njih šest, a 5 događanja organiziraju vanjski suradnici. Pred nama je uskoro ovogodišnji Proljetni sajam, potom Sajam zdravlja i ljepote te Salori – sajam lova, ribolova i turizma, a u jesen nas očekuje Jesenski sajam, Tehnicoolum i naravno, na kraju godine, Green Matrix Summit. To je događanje koje smo prvi puta organizirali 2023. godine na inicijativu saborske zastupnice Nataše Tramišak i Osječko-baranjske županije, kao i prvi puta prošle godine organiziran Sajam zdravlja i ljepote. Od ostalih događanja, organiziranih od strane vanjskih suradnika, zadovoljstvo mi je istaknuti kako ćemo i ove godine ugostiti Eco City Waste Fest, Sajam ratara Izidor te Sajam vjenčanja – kazala je Rešetar i dodala da je u proteklih 20 mjeseci, koliko je otvoren Gospodarski centar izuzetno zadovoljna posjećenošću događanja. – Za potrebe Jesenskog sajma prošle godine ušli smo i u drugu dvoranu, puno je veći broj izlagača, ali i posjetitelja. Iznimno smo zadovoljni što se tiče toga slično će biti i na nadolazećem Proljetnom i obrtničkom sajmu

Brojni organizirani događaji u proteklom razdoblju odraz su odličnih gospodarskih prilika u našoj županiji, o čemu svjedoči podatak da je u 2023. godini na našem području poslovalo 6600 poduzetnika. Za prošlu godinu još čekamo podatke. Naravno da je Gospodarski centar izgrađen u tu svrhu, da pruži dodatnu ruku podrške kako bi naši poduzetnici imali priliku i prostor za prezentaciju svojih proizvoda i inovacija, ali i susreta s krajnjim kupcima. On je otvoren poduzetnicima, ne samo s područja naše županije ili Republike Hrvatske, već i šire. Uz ova 53 održana događanja i iznimno dobro popunjen kalendar za 2025. godinu, ima još prostora za sve one koji žele doći ovdje i održati neki svoj samit, kongres ili konferenciju. Kad je riječ o radu GC-a, važno je naglasiti i njegov prelijevajući efekt na ostale gospodarske grane, prvenstveno turizam. Kada smo govorili i najavljivali izgradnju Gospodarskog centra, tada smo spominjali da će on biti dodatni poticaj za izgradnju novih smještajnih kapaciteta. Dakle, sve ono što zajednički ovdje radimo i način na koji funkcionira GC OBŽ ima utjecaj i na širu gospodarsku sliku cijele naše Osječko-baranjske županije. Ono što smo do sada komunicirali, da kada Gospodarski centar dođe upravo u onu fazu da pokaže da je ispunio sva očekivanja, a vidimo da je to i iznad onoga što smo mi pretpostavili, da ćemo nastaviti razvijati cijeli prostor u jedan moderan poslovni park. Dakle, uz ovu zgradu, koja je prva zgrada Gospodarskog centra, Osječko-baranjska županija ima spremu projektnu dokumentaciju za nastavak izgradnje ostalih izložbenih prostora, izložbenih hala, kongresnog centra i, naravno, poslovnog tornja. To je svima nama daljnji poticaj, motivacija i možemo već najaviti da će se u narednim godinama tražiti sredstva za nastavak izgradnje i njegovog daljnjeg razvoja. Time će Osijek i Osječko-baranjska županija imati jedinstven prostor ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj istočnoj Europi, prostor u kojem se mogu održavati različiti kongresi, sajmovi i konferencije, koji će privlačiti poduzetnički svijet upravo ovdje, u Osijek i Osječko- baranjsku županiju

U četvrtak (30. siječnja 2025. godine) uodržana je konferencija za medije na kojoj su se saborska zastupnica i koordinatorica OBŽ za GCte direktorica GC-a, osvrnule na dosadašnji rad Gospodarskog centra, ali i najavile nadolazeća događanja.Rešetar je naglasila kako su, od otvorenja Gospodarskog centra u travnju 2023. godine do danas, održana ukupno. –– rekla je Rešetar.Saborska zastupnica i koordinatorica OBŽ za Gospodarski centaristaknula je kako su gore navedene brojke, da početna ideja i vizija koje su prethodile izgradnji Centra, izvrsno funkcioniraju u praksi. –– zaključila je Tramišak.