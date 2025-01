Svjetskog prvenstva u rukometu

Osijek, Slavonija i frankofonija

Do rujna 2024. moja prva asocijacija na Hrvatsku je bila more. Prije par godina obilazila sam gradove na jadranskoj obali i tada nisam ni bila svjesna da u Hrvatskoj postoji još puno divnih kutaka. Već pri prvoj šetnji Osijekom oduševile su me rijeka Drava i Tvrđa, koja je zbog Francuske alijanse Osijek središte osječkih frankofona i frankofila. Meni kao profesorici stranog jezika zanimljivo je i drago vidjeti da se francuski u Osijeku uči uglavnom iz ljubavi prema jeziku koja se u jednom trenutku jednostavno pojavila kod polaznika. Kod nekih od njih ljubav prema francuskom jeziku potaknule si glazba i film, neki su se u jezik zaljubili zbog putovanja, a posljedica te ljubavi je znanje jezika na vrlo zavidnoj razini. Čula sam da Osječanke i Osječani često upisuju tečajeve engleskog i njemačkog jezika kako bi mogli otići raditi u inozemstvo. Kod francuskog jezika situacija je obrnuta, polaznici ga uglavnom upisuju ‘’sebi za dušu’’, a onda im se otvori prilika da znanje iskoriste i u poslovne svrhe, i to u Osijeku i Slavoniji. Priznajem da francuski jezik nije najjednostavniji jezik za učenje, ali čini mi se da se polaznici Francuske alijanse Osijek jako dobro snalaze u izazovima koje gramatika i sintaksa nose. Osim toga, drago mi je vidjeti da ne postoji veliki strah od komunikacije na francuskom jeziku, što je znak da se na tečaju osjećaju ugodno i sigurno.’

Osim u Francuskoj alijansi Osijek, predajem i u Osnovnoj školi Mladost u Osijeku te u Osnovnoj školi Gorjani. Imam priliku raditi sa učenicima svih razreda i ponosna sam na to kako su napredovali kroz ovih par mjeseci. Djeca iz obje škole iznimno su pristojna i marljiva, moram ih i pohvaliti da se, u usporedbi s vršnjacima iz Francuske, neusporedivo bolje služe stranim jezicima. Nadam se da ću ih uspjeti zainteresirati za francuski jezik i potaknuti da ga nastave učiti i u budućnosti. Radni kolege u obje škole su vrlo susretljivi i dali su mi puno dobrih savjeta za uspješan rad s djecom. Škola Mladost nalazi se u ‘’mom kvartu Sjenjaku’’ i bude mi toplo pri srcu kad me učenici uoče i pozdrave nakon nastave. O Gorjanima sam saznala da su selo bogate tradicije i povijesti te se nadam da ću imati priliku vidjeti čuveni proljetni ophod Ljelja. Također, predajem i na Filozofskom fakultetu u Osijeku Rad sa studentima je zanimljiv, a učenju jezika oni pristupaju vrlo ozbiljno. Nadam se da će im francuski jezik u otvoriti nove prilike u budućnosti.

Dobar provod u Osijeku

hrvatskog jezika

Moram priznati da je učenje hrvatskog jezika puno ‘’veći zalogaj’’ od učenja francuskog jezika. Većinu izazova čine padeži koji ne postoje u francuskom jeziku. Također, u hrvatskom jeziku postoje tri roda, dok francuski jezik ima samo dva roda. Puno riječi francuskog jezika nisu istog roda i u hrvatskom jeziku, ali mislim da sam lagano pohvatala konce kako prepoznati rod riječi. Inače, govorim i turski jezik pa su mi neke riječi iz hrvatskog jezika poznate i preko njega. Uvijek pokušavam spojiti ugodno s korisnim pa tijekom nastave ili druženja s novostečenim prijateljima ispitujem koja je hrvatska riječ za nešto.

bogat i dinamičan

Osijek kao grad ima puno toga za ponuditi. Par dana nakon što sam došla u Osijek ‘’dočekao’’ me festival HeadOnEast, koji mi se svidio zbog ukusne hrane, dobre atmosfere i zanimljive igre svjetlima na pročeljima zgrada. Volim posjetiti i Sajam antikviteta na kojem uvijek pronađem neku zgodnu sitnicu, ali i isprobam nešto novo od hrane i pića. Dobro sam se provela i na adventu, koji me oduševio raznolikom ponudom i zarazno dobrom energijom. Nedavno sam bila i u turističkoj šetnji uz vodiča i saznala brojne zanimljivosti o ovom dijelu grada. Veselim se događanjima u gradu koja dolaze jer sam gotovo sigurna da će mi se svidjeti. Trudim se dobro iskoristiti svaki trenutak slobodnog vremena i mogu reći da sam Osijek upoznala od Donjeg grada do Retfale, i od Sjenjaka do Tvrđavice. Neki polaznici u šali mi znaju mi reći da kafiće i restorane već poznajem bolje od nekih lokalaca.

Sličnosti Osijeka i Francuske

1000 kilometara

mode, gastronomije, turističkih atrakcija i umjetnosti

Već prvih dana boravka u Osijeku uočila sam da su Osječanke vrlo lijepe i njegovane žene, koje dobro izgledaju čak i pri odlasku u kvartovsku trgovinu. Nije me iznenadilo ni što su brojni Osječani visoki i sportski građeni jer su mi od prije bili poznati sportski uspjesi Hrvatske.



Pohvalno je što uz modu, Osječanke i Osječani puno ulažu i u stjecanje novih znanja.

Gastronomska ponuda u Osijeku je raznovrsna i zanimljiva, a porcije u restoranima su obilne i ukusne. Kesten pire, u kojem sam uživala tijekom jeseni, mi je bio ’’otkriće godine’’. Uočila sam da i Hrvati i Francuzi podjednako vole uživati u vinu i likerima i zato sam, pri povratku kući za blagdane, obradovala obitelj i prijatelje dobrom slavonskom kapljicom.



Drago mi je čuti i da sve veći broj Francuza prepoznaje Slavoniju i Baranju kao atraktivnu turističku regiju i da raste potražnja za djelatnicima u turizmu i ugostiteljstvu sa znanjem francuskog jezika.



S obzirom na to da održavam i konverzacijski tečaj francuskog jezika te književno-jezične radionice, a sudjelovala sam u pub kvizovima, uočavam da su Osječanke i Osječani i dobro upoznati s francuskim književnim i umjetničkim djelima, kao i francuskom glazbom. Naravno i ja sam se počela upoznavati s domaćom glazbom, a na mojoj hrvatskoj playlisti ima svega, od Duška Kuliša i Mate Miše Kovača, preko Magazina i Vesne Pisarović pa sve do Vojka V.

Zašto učiti francuski jezik?

od predškolaca do umirovljenika

različitog stupnja predznanje francuskog jezika

Veseli me čuti da postoji zanimanje za novi početnički tečaj francuskog jezika, s kojim će Francuska alijansa Osijek započeti od 17. veljače. Nadam se da će za nove polaznike to biti tek prvi korak duge i uspješne avanture učenja francuskog jezika. Nastava u Francuskoj alijansi je dinamična i interaktivna, a u Osijeku je jedinstvena po tome što donosi priliku za razgovor s izvornim govornicima jezika. Brojni polaznici su mi rekli da im je to bio najbolji test znanja jezika, ali i dodatna motivacija za još predanije učenje. Također, za one kojima redovni tečaj nije dovoljan, tu su i konverzacijske radionice na kojima obrađujemo zanimljive teme po izboru polaznika te raspravljamo o književnim djelima.



Francuski jezik može biti prilika i za isticanje na tržištu rada, pogotovo za djelatnike u turizmu i ugostiteljstvu za koje Francuska alijansa provodi intenzivni specijalizirani tečaj, koji im omogućuje da u samo 20 sati nastave usvoje vokabular i vještine koji su im potrebni na radnom mjestu. Naravno, francuski jezik otvara i priliku za povezivanje s preko 300.000.000 ljudi diljem svijeta, što ih čini ravnopravnim članovima frankofone obitelji koja je rasprostranjena u cijelom svijetu.

Osijek = omiljeno odredište profesora francuskog jezika

Povećani interes

profesore francuskog

stažiranje u Francuskoj alijansi Osijek

preoteti

Tekst i foto: Nada Jovanović

U polufinalnoj utakmici, Hrvatska će tradicionalno imati podršku iz svih kutaka svijeta "u kojima ima naših ljudi". Velikom broju ljudi koji će navijati za prolaz Hrvatske u finale pridružit će se i, koja trenutno živi i radi u Osijeku, i kako sama kaže uživa u svemu što grad na Dravi pruža.Profesorica francuskog kao stranog jezika Faustine-Louise u Osijek je došla iz središnje, iz gradićakoji se nalazi u. Ova Francuskinja zanat je pekla u, a kad joj se otvorila prilika za posao profesorice francuskog jezika u Hrvatskoj, u koju se zaljubila tijekom ljetovanja s prijateljima, s oduševljenjem ju je prihvatila.’ pojašnjava mlada profesorica kojoj ovo nije jedini angažman.’’Uz skoro pa ispunjen raspored Faustine-Louise ipak nađe i vremena za učenjei druženje s dragim ljudima koje je upoznala u Osijeku.’’Društveni život u gradu na Dravi Faustine-Louise opisuje kao’’Iako ih dijeli preko, Osječani i Francuzi imaju brojne sličnosti. Francuska se smatra zemljom, a Faustine-Louise vjeruje da ni Osijek ne zaostaje puno za njom.’’Faustine-Louise se može pohvaliti da je za 4 mjeseca boravka u Osijeku imala priliku predavati svim dobnim skupinamate polaznicima, od potpunih početnika do stupnja C1.’’za učenjem francuskog jezika otvara potrebu za novim predavačima. Kako se dobar glas daleko čuje, pa čak i do Francuske, može se reći da je Osijek postao atraktivno odredište zakao stranog jezika. Francuski studenti, koji su u obavezi odraditi praksu u stranoj zemlji, sve češće pokazuju interes za, koja u različitim oblicima, potiče učenje francuskoj jezika i njeguje francusku kulturu još od 1897. godine. U ožujku ove godine stižu novi stažisti koji će unaprijediti znanje francuskog jezika u Osijeku, ali i zasigurno postati dobri promotori Osijeka kao atraktivne turističke destinacije.S obzirom na to da će hrvatska nogometna reprezentacija u ožujku protiv Francuske igrati polufinale Lige nacija, nije nemoguće da će zbog ugodnog boravka u Osijeku Hrvatska Francuskoj ‘’’’ još pokojeg navijača.