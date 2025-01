Gradski prijevoz putnika

od 1. veljače 2025.

nova regulacija prometa

Trgu Ante Starčevića

Tramvajske linije T1 i T2

neće prometovati

infrastrukturnih priprema

siguran i funkcionalan

S tim u svezi, GPP će na tramvajskoj liniji T1: Zeleno polje – Višnjevac organizirati kombinirani tramvajski i autobusni promet na slijedeći način:

Zeleno polje – Trg A. Starčevića

od Višnjevca do Trga A. Starčevića

Napomena

bez izmjena

nepromijenjeni

[klik za uvećanje]

obavještava javnost da ćestupiti na snagunavišekroz središnji trg, a putnici će biti preusmjereni na alternativna stajališta.Ova odluka donesena je u sklopuza dolazak nove generacije tramvaja u ožujku. Kako bi se osiguraoprometni koridor za nove tramvaje, u narednom će se periodu provesti radovi koji će omogućiti dugoročnu održivost tramvajskog prometa.- na dijelu linijepromet tramvajima organiziran je do Trga A. Starčevića gdje je izlaz putnika, okretanje tramvaja i ulaz novih putnika prema Zelenom polju - na novom privremenom polaznom tramvajskom stajalištu u Strossmayerovoj ulici (ispred "Narodnih novina"), sljedeće stajalište je na trgu A. Starčevića ( "Nama").- na dijelu linije kojom prometuju autobusi,, završno i početno stajalište se izmješta s Trga A. Starčevića u Strossmayerovu ulicu kod križanja s Ul. Gornjodravska obala, uz napomenu da će putnici koji imaju prijelaz autobus – tramvaj ili tramvaj – autobus, morati pješice doći do polaznog stajališta za nastavak vožnje.: na predmetnoj dionici će se koristiti novooznačena i privremeno postavljena tramvajska stajališta Gornjodravska obala jug za izlaz putnika iz smjera Višnjevca prema Trgu A. Starčevića, i Gornjodravska obala sjever u Strossmayerovoj ulici za ulaz putnika i kod presjedanja prema Višnjevcu.Promet na tramvajskoj liniji T2 (Trg Ante Starčevića – Bikara – Trg Ante Starčevića) odvijat će seKronološki polasci sa Zelenog polja i iz Višnjevca ostaju, dok će polazna vremena s Trga A. Starčevića prema Zelenom polju, kao i od Gornjodravske obale prema Višnjevcu biti vezana uz presjedanje i prijelaz putnika, kao i do sada. Detaljne karte s označenim alternativnim stajalištima i pješačkim pravcima dostupne su na službenim stranicama GPP-a te na informacijskim panoima na Trgu Ante Starčevića.