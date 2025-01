Osječko-baranjska županija

našla se u društvuregija u svijetu prema ocjenama korisnika-a koji svake godine objavljuje. Prije dvije godine ocijenjeni smo kao najsrdačnija regija u Hrvatskoj, a ovo je najmanje deset stepenica iznad!Dobrodošlicu u najsrdačniju regiju u Hrvatskoj i prvu na listi top 10 najsrdačnijih regija u svijetu, na današnjoj je konferenciji za medije poželio i obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije– rekao je Lukić.Ovo je izravna pohvala svim djelatnicima i ponuđačima koji vrijedno grade iskustvo posjete. Dokaz je to da kontakt s domaćinima i zajednicom koju gost posjećuje nosi najvažniju emociju koju pamtimo s putovanja, jer ljudi su srce i temelj turizma.Turistički proizvod kojii Osječko-baranjska županija razlikuje se od doživljaja koji nudi priobalje. Upoznavanje lokalnih običaja, ali i načina na koji lokalci žive, i to ne samo u ruralnom već i u urbanom prostoru, festivali, obilazak vinarija, zelenih tržnica, kulinarske radionice – sve je to dio doživljaja koji nudi kontinent cijele godine. Lokalna zajednica u tome igra, jer nudi autentične doživljaje i prihvaća gosta kao prijatelja.– rekla je direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županijeJurić je istaknula kako je 2024. godina u turističkom smislu na području Osječko-baranjske županije ponovo bila– dodala je Jurić.Trendovi pokazuju kako destinacija živiu godini i zbog porasta stranih turista, posebice u ljetnim mjesecima, a kontinuirani rast govori u prilog održivom turizmu.– rekla je, pročenica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije..Kad je riječ o, uz restorane s vrhunskim autohtonim jelima svakako treba izdvojiti i vrijedna četiri vinogorja, Baranja, Erdut, Feričanci i Đakovo gdje se tijekom godine održava iznimno velik broj vinsko-turističkih manifestacija koje rastu iz godine u godinu, stoga Osječko-baranjska županija nosi 2025. godine titulu Europske vinske destinacije Dioniz koju dodjeljuje Kulturna ruta Vijeća Europe “Iter Vitis”.