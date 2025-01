USKOK

je, na temelju, proširio istragu protiv(1976.) zbog osnovane sumnje nate pokrenuo istragu protivzbog osnovane sumnje na davanje mita, objavili su na svojim stranicama.Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni, kao ravnateljregistriranog za izvođenje programa osposobljavanja za(dalje: Učilište), u razdoblju od prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. u Loboru, putem dvojice okrivljenika i drugih osoba stupao u kontakt s osobama zainteresiranim da im zaishodi uvjerenja o osposobljenosti za lovca bez obzira na to ispunjavaju li sve potrebne uvjete za izdavanje uvjerenja propisane mjerodavnim pravilnikom, a na temelju kojeg uvjerenja mogu zatražiti izdavanje lovačke iskaznice te izdavanje odobrenja za nabavu oružja ili oružne listove za držanje i nošenje oružja.Za naknade od najmanjeprvookrivljeni je ostalim okrivljenicima izdavao uvjerenja o osposobljenosti za lovca iako, odnosno bez obzira jesu li završili program osposobljavanja za lovca. U navedena uvjerenja prvookrivljeni jeupisivao da su nakon položenih ispita osposobljeni za lovca što je zatim ovjeravao svojim potpisom i pečatom Učilišta.Opisanim postupanjem je većem broju osoba omogućeno nezakonito dobivanje uvjerenja o osposobljenosti za lovca. Osim toga im je omogućeno da na temelju tako pribavljenih uvjerenja nabave i registriraju vatreno oružje. Dio okrivljenika je to i učinio, a upravo navedeno predstavlja posebnu društvenu opasnost.