Duje Ajduković, Matej Dodig, Mili Poljičak, Mate Pavić, Nikola Mektić i Emanuel Ivanišević

Hvala Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji na srdačnom dočeku. Uvjeti su vrhunski, treniramo dobro i samo ćemo još podići formu da u susretu sa Slovačkom budemo na maksimalnoj razini. Uz pune tribine i podršku publike nadamo se da ćemo odigrati najbolji tenis

Marina Čilića i Borne Goje

Marin Čilić nažalost još uvijek ima ozljedu lista, njegov nastup je upitan. Borna Gojo nema više temperaturu, osjeća se bolje i nadamo se njegovom dolasku“, rekao je Zovko. Na pitanje koja je opcija ako Gojo ne bude spreman dodao je: „Pogledajte sve igrače ovdje, oni su spremni i zapeti kao puške. Imamo sinergiju mladosti i iskustva, tako da smo igrački optimisti, dobri smo.

Duje Ajduković

Više-manje su mi svi poznati. Otkako sam počeo igrati na ATP Challengerima svi su bili i sada su ondje. Kovalik se čini da je u najboljoj formi, ali mislim da je najkvalitetniji igrač Klein. Kako god, imaju igrače koji mogu biti jako dobri u dvorani.

Sjećam se dobro, bila je vrhunska atmosfera i izvrstan osjećaj. Nadam se da ćemo Mate Pavić i ja u subotu iskusiti jednaku atmosferu. Dvorana je rasprodana u dva dana, ali to me nije iznenadilo, znajući kako je to bilo u Osijeku 2017. i 2918. Ljudi su ovdje jako zainteresirani, navijanje je bilo odlično i drago mi je da slično možemo očekivati i sada.

Tibor Toth

Sve je odlično, i hotel je vrhunski. U ovom trenutku teško je procijeniti tko će igrati, pogotovo zato što ne znamo što je s Bornom Gojom, pa bih u ovom trenutku rekao da će s hrvatske strane nastupiti Duje Ajduković i Dino Prižmić. Kod nas je broj jedan Jozef Kovalik, a onda slijedi Lukaš Klein, no još imamo vremena za odluku. Možda ćemo sutra znati više. Po meni izgledi za pobjedu su podjednaki. Hrvatska igra kod kuće i ima odličan par koji je favorit, ali svejedno i u tom slučaju joj trebaju još dva boda

16 sati

13 sati

Tekst: HTS

Foto: Mario Ćužić/HTS

Dva dana prije izvlačenja parova za susretu prvom koluu Osijeku obje su reprezentacije održale konferencije za novinare. Hrvatska je stigla sa svim igračima koji su trenutno u Osijeku (uz izbornikana konferenciji su bili), a slovački sastav zastupao je izbornik“, rekao je izbornik Velimir Zovko.Na pitanje kakav je status, koji nisu bili na konferenciji ni na treninzima, doda je:ponovno ima status prvog reketa, a na pitanje koliko su mu poznati slovački igrači odgovorio je:Od aktualnih članova reprezentacije samo je Nikola Mektić igrao do sada u dvorani Gradski vrt, protiv Španjolske 2017.Izbornik Slovačkese u uvodu zahvalio Hrvatskom teniskom savezu na dobrodošlici i gostoljubivosti, a onda dodao:“, rekao je Toth.Prvog dana, u petak, prvi meč u dvorani Gradski vrt zakazan je za, a u subotu program počinje u. U petak su na rasporedu dva pojedinačna meča, a u subotu okršaj parova, pa potom još dva pojedinačna meča.