Halo, inspektore

novi bojkot trgovina

" Od četvrtka, 30. siječnja 2025. #bojkot tri trgovačka lanca: LIDL, Eurospin, dm Drogerie markt. Na tjedan dana.

Od četvrtka, 30. siječnja 2025. na tjedan dana #bojkot Coca Cole i svih gaziranih bezalkoholnih pića, svih vrsta flaširane vode za piće i svih vrsta deterdženata.

U petak, 31. siječnja 2025. potpuni #bojkot SVIH TRGOVINA!

Bojkot koji smo zajedno organizirali s potrošačima predstavlja značajnu inicijativu, jer svi mi, kao potrošači, činimo važan dio ovog procesa. Mi smo bili kanal koji je artikulirao njihove zahtjeve i stavove. Velika hvala medijima koji su pomogli u širenju ove poruke, kao i svim onima iz stranih zemalja koji su izrazili svoju podršku

Josip Kelemen

Pozivam građane da ne naručuju dostave, ne plaćaju račune. Trebamo bojkotirati i banke. Također nemojte taj dan putovati nemoj te kupovati gorivo. Treba lance bojkotirati, prvi lanac kojeg predlažemo je Lidl . Njih treba bojkotirati cijeli tjedan. Njihove cijene se daleko razlikuju u Hrvatskoj od ostalih cijena. Drugi lanac je i Eurospin . On je kada je dolazi u Hrvatsku rekao da će imati povoljnije cijene što nije istina. Također lagali su kada su rekli da će imati kvalitetne proizvode što nije istina. Mi na našoj stranici objavljivali smo dosta njihovih proizvoda. Treći lanac, za kojeg su potrošači rekli da drži abnormalno visoke cijene je dm . Oni kažu da su njihove cijene povoljne i prihvatljive, ali su one zapravo deterirale. potrošači su rekli da cijene nisu male i predlažu da se ne kupuju tamo.

tri proizvoda

Prvi proizvod je Coca cola i svi drugi bezalkoholni napici. Nitko nam nije objasnio zašto su cijene toliko porasle. U analizi smo dokazali da je Coca cola kod nas bila najskuplja.



Šokantno je i neprihvatljivo da je naša voda , s kojom se mi ponosimo, često skuplja od piva. Pogotovo zato jer je voda u zemljama u okruženju jeftinija za 10 do 20 posto. Ponosni smo na kvalitetu vode i izvore, ali nismo ponosno na to što nam plasiraju. Spriječit ćemo trošenje nacionalnih resursa i poslati snažnu poruku.



Naše domaćice su potvrdile da su cijene deterdženata za suđe otišle u nebesa. Ako usporedimo podatke otprije dvije godine, vidimo da je došlo do shrinkflacije

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

