Foto: Marko Lopac

[Sponzorirani članak]

Najveća svjetska serija planinarskih događaja,, sezonu je otvorila na otoku, 24. i 25. siječnja kada se tamo, po prvi puta, odvio. Ovaj dvodnevni izazov okupio jeiz regije i šire, donoseći jedinstveno iskustvo koje spaja izazovnu avanturu, povijesno bogatstvo i zadivljujuće krajolike.Organizacija premijernog izdanja HIGHLANDER-a Lošinj bila jezahvaljujući ključnoj suradnji s lokalnim partnerima -. Njihova podrška osigurala je glatku realizaciju događaja, od logistike do nezaboravnog završetka kodOtok Lošinj idealna je destinacija za outdoor događaje poput HIGHLANDER-a zbog svojete ostatakakoje su dodatno obogatile ovu. Održavanje događaja u destinaciji dodatno je pospješilo sliku otoka Lošinja kao savršene destinacije za sve vrste aktivnosti na otvorenom.Događaj je započeo u povijesnom gradiću, odakle su sudionici krenuli nadugu stazu prema vrhovima. Prvi izazov bio je prelazak kanala, mjesta bogate kulturne baštine, nakon čega su nastavili kroz surov i tehnički zahtjevan. Na putu su stigli do, smještenog na grebenu, koji je nekada bio talijanska vojna karaula, a danas pruža utočište planinarima i spektakularne poglede na okolne otoke iDalje, staza je vodila prema(557 m) i(588 m), odakle se pruža panoramski pogled na. Na pola rute sudionici su imali priliku istražiti, utvrdu iz brončanog doba smještenu na vrhu brda u blizini, koja pruža izvanredan uvid u povijest otoka.Drugog dana, sudionici su se uputili na stazu dugukoja je vodila. Iako je visinska razlika bila skromna, blizina mora i neprekinuti pogledi na Jadran činili su ovu dionicu posebno čarobnom. Na ruti su sudionici prošli pored, starog maslinovog mlina koji i dalje radi na tradicionalan način, te ispod brda, područja bogate povijesti koje je dugo biloPribližavajući se, najužem dijelu otoka Lošinja širokom svega 80 metara, sudionici su prešli kanal preko, koji se svakodnevno otvara kako bi omogućio prolaz brodovima. Posljednja dionica vodila je kroz niz skrivenih uvala, od kojih je svaka nudila trenutke mira uz pjenušavu morsku vodu i zadivljujuće prizore prirode, sve do cilja nau Velom Lošinju.Na kontrolnoj točki tijekom rute sudionici su uživali u festivalskom programu koji je uključivao glazbu uživo, planinarsko predavanje i opuštajuće masaže. Ovi trenuci odmora i zajedništva dodatno su obogatili njihovo iskustvo, a noćno nebo posuto zvijezdama podsjetilo je sve prisutne kako je zaista malo dovoljno u životu za sreću i spokoj.Cilj događaja kodobilježio je vrhunac avanture. Sudionici su s ponosom postajali HIGHLANDER-i, slaveći svoje postignuće uzi podršku organizatora, volontera te prisutnih gledatelja zaintrigiranih događajem. Atmosfera je bila ispunjena euforijom i srećom, a svaki sudionik nosio je kući uspomene na nezaboravan izazov i ljepotu otoka Lošinja.HIGHLANDER Lošinj dokazao je dazajedno mogu stvoritikoje će se pamtiti cijeli život, a svi zainteresirani Lošinj će imati priliku posjetiti i u svibnju kada će se održati premijerno izdanje, jednog od najpoznatijih svjetskih triatlona na svijetu.Ovo je bio samoavantura koju HIGHLANDER organizira ove godine. U planu su im jošu Hrvatskoj, na Velebitu i Medvednici, Srbiji, na Murtenici i Staroj planini, Sloveniji, Julijskim te Kamniškim alpama, te avanture u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Francuskoj, Makedoniji, Saudijskoj Arabiji te Kostariki. Svi zainteresirani za ove planinarske avanture života više informacija mogu pronaći na linku