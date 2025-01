Opus Areni

Dinama

ponedjeljak, 27. siječnja

nedjelje, 2. veljače

Ticket pointa

od ponedjeljka do subote od 10 do 18

nedjelju od 10 do 16 sati

ulaznice.nk-osijek.hr

barkod važeće članske iskaznice

aktivni članovi

nemaju pravo

nije potrebna

ulaznice.nk-osijek.hr/membership

digitalnu člansku iskaznicu

U sljedećem kolu naša momčad naigra protiv. Prodaja ulaznica počinje u, od 10 sati i trajat će do, uključujući i sam dan utakmice. Radno vrijemejete u. Utakmica, inače, počinje u 15 sati. Online prodaja ulaznica putem portalatakođer počinje od ponedjeljka u 10 sati i traje do nedjelje u 16, cijelo to vrijeme neprekidno od 0-24 sata. Prilikom online prodaje bit će potrebno samo upisatite odabrati svoje sjedalo, proći naplatni sustav i dovršiti kupovinu.Pravo na kupovinu ulaznica ostvaruju isključivoNK Osijek za sezonu 24/25. Osobe koje imaju aktivno članstvo, a posjeduju godišnju/polugodišnju ulaznicu,na osnovu svoga članstva kupiti ulaznicu za nekoga drugoga, a njima ulaznica za navedenu utakmicu, naravno,jer u svom paketu godišnjih/polugodišnjih ulaznica imaju i ovaj susret. Nadalje, svaka osoba koja se učlani i tijekom ovoga tjedna, ostvaruje pravo kupovine ulaznice nedjeljni derbi. Pritom vrijedi ponoviti da jedno članstvo znači i pravo na kupovinu jedne, a ne više ulaznica.Učlanjenje je moguće također online od 0-24 sata (). Svi koji se učlane na taj način, na svoju e-mail adresu koju su ostavili prilikom učlanjenja dobit će svojus pripadajućim barkodom koji im je potreban za kupovinu ulaznice. Dakle, nitko ne mora fizički pokupiti svoju iskaznicu, nego sve može odraditi iz svog doma ili ureda, bez čekanja u redovima. Nakon kupovine ulaznica, iste će dobiti u digitalnom obliku te se one mogu, na ulazu u stadion, očitati s mobilnih uređaja ili pak isprintati na A4 papiru.